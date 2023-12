Tajemniczy powód nieobecności Zbigniewa Ziobry. Lakoniczne wyjaśnienie

Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro nie stawił się w Sejmie podczas jednego z najważniejszych głosowań dla Zjednoczonej Prawicy. Nie wesprze Mateusza Morawieckiego w walce o kolejną kadencję i nie pomoże mu w uzyskaniu wotum zaufania.

Zbigniew Ziobro nie dotarł do Sejmu. Podał powód

– Niestety, sam nie będę mógł wziąć udziału w głosowaniu – potwierdził w rozmowie z „Do Rzeczy”. Jak wyjaśniał dopytywany, wszystko „z powodu zdrowia”. To jednak wszystko, co miał do powiedzenia na ten temat. Nie zamierzał wdawać się w szczegóły.

– Proszę wybaczyć, ale nie odpowiem. Podkreślam, że gdybym mógł być w Sejmie, zagłosowałbym tak samo, jak moi koledzy z Suwerennej Polski i całej Zjednoczonej Prawicy – zapewniał. – Suwerenna Polska poprze rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Rekomendowałem to na spotkaniu moim kolegom i koleżankom z Suwerennej Polski – podkreślał Zbigniew Ziobro.

Polityk nie sprawiał jednak wrażenia w pełni przekonanego do osoby Mateusza Morawieckiego. Stwierdził, że głosowanie na jego rząd, to coś w rodzaju „głosowania na mniejsze zło”. – Dziś alternatywą dla premiera Morawieckiego są niemalże bezpośrednie rządy Berlina w Polsce, sprawowane rękami jego namiestnika Donalda Tuska – oceniał.

Harmonogram poniedziałkowych obrad Sejmu

W poniedziałek 11 grudnia po godz. 10:00 premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić exposé i wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania. Później przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 15:00 odbędzie się wotum zaufania dla rządu.

Po głosowaniu odbędzie się przerwa, w czasie której politycy będą mieli czas na zgłaszanie kandydatur na premiera. To tzw. drugi krok konstytucyjny. O godzinie 16:30 posłowie wybiorą nowego szefa rządu. Później ponownie odbędą się 10-minutowe oświadczenie w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 20:00 natomiast nastąpi głosowanie.

