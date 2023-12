Politycy po exposé Morawieckiego. Kosiniak-Kamysz: To jest zamknięcie złego etapu dla Polski

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił godzinne exposé. Mówił w nim m.in. temat zmiany pokoleniowej i równouprawnienia kobiet. Zaproponował także wprowadzenie tzw. „pakietu demokratycznego. – Gdyby tego nie mówił człowiek, który kiedyś miał szansę to wprowadzić, a niszczył polski parlamentaryzm, to bym uznał, że to jest świetny pomysł i świetne otwarcie, ale to było takie bardzo śmieszne swojej kariery jako premiera – ocenił w rozmowie z wprost.pl poseł Jacek Karnowski.

– Czasami mi trochę żal premiera Morawieckiego, że nie umie odejść z honorem, że robi operę mydlaną, a przede wszystkim żal mi naszego kraju, że przez ten czas, jest to czas zmarnowany – dodał były prezydent Sopotu.

Politycy PiS chwalą premiera Morawieckiego

Przeciwnego zdania jest Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. – Moim zdaniem pan premier zarysował taką wizję funkcjonowania przyszłego rządu, że dla wielu posłów, szczególnie z PSL-u i Lewicy, powinna być to wizja atrakcyjna. Jeżeli zagłosują inaczej to znaczy, że sprzeniewierzą się swoim deklaracją wyborczym – ocenił poseł.

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie ocenił podczas debaty Jarosław Kaczyński. – Najcelniej można je określić jako apel do całej klasy politycznej, aby znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski, w nowych okolicznościach. Nowych realiach dzisiejszego świata – ocenił.

Kosiniak-Kamysz mówi o zobowiązaniach

Sama wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zostało negatywnie ocenione przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. – To jest wyraz daleko idącej frustracji, rozczarowania wynikiem wyborczym i niemożliwości pogodzenia się z werdyktem społecznym. Wyraz tego dał Jarosław Kaczyński. Całe te dwa miesiące opiewały i były ufundowane na fundamencie rozgoryczenia i nieakceptacji wyroku suwerena, który odsunął PiS od władzy. I to jest takie zamknięcie tego złego etapu dla Polski – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– Polskie bezpieczeństwo, polska suwerenność i polska niepodległość, to dla każdego przyzwoitego polityka i dla każdego rządu zawsze powinny być najważniejsze sprawy. Ja mam te swoje cztery lata doświadczeń w rządzie i wiem jak to waży, ile to znaczy. Dzisiaj, kiedy utworzyliśmy nową koalicję, wiemy, że to jest sprawa fundamentalna. Do tego nas zobowiązuje nasza ludzka, patriotyczna, codzienna przyzwoitość i obowiązek. Do tego nas zobowiązuje konstytucja, nasze zasady – zapewniał polityk.

