Wniosek o wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Trzech posłów klubu PiS się wyłamało

W poniedziałek 11 grudnia Mateusz Morawiecki wygłosił expose. Szef polskiego rządu mówił nie tylko o dotychczasowych dokonaniach swojego gabinetu, ale także nakreślił wyzwania na kolejne lata. Premier podkreślił także, że na przyszłość Polski należy patrzeć w długofalowej perspektywie i z jej uwzględnieniem podejmować konkretne decyzje.

Wniosek o wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Wyniki głosowania

Po godz. 16 posłowie głosowali w sprawie wniosku premiera o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów. Jak przedstawiały się wyniki głosowania? Za udzieleniem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego głosowało 187 posłów PiS oraz trzech Kukiz’15. Trzech posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło udziału w głosowaniu. Byli to: Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj oraz Zbigniew Ziobro.

Przeciwko wyrażeniu wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego było 266 osób: 157 posłów Koalicji Obywatelskiej, 33 z Polski 2050, 32 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 26 z Lewicy oraz 18 z Konfederacji.

Mateusz Morawiecki: Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski

Mateusz Morawiecki odniósł się do wyników głosowania za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze).

Przerwa w obradach niższej izby polskiego parlamentu trwa do godz. 17:15. W tym czasie politycy mają czas na zgłaszanie kandydatur na premiera. To tzw. drugi krok konstytucyjny. Zaplanowana jest również debata, w czasie której wygłoszone zostaną 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

