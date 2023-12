Lawina komentarzy po głosowaniu ws. rządu Morawieckiego. Tusk opublikował zdjęcie

W poniedziałek 11 grudnia po godz. 16 w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie wniosku premiera o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się fiaskiem. Oznacza to, że gabinet polityka PiS po dwóch tygodniach przechodzi do historii.

Rząd Morawieckiego bez wotum zaufania. Fala komentarzy

„Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski” – napisał Mateusz Morawiecki na portalu X (dawnym Twitterze).

„Miałam szczęście uczestniczyć w wielkim projekcie ambitnej Polski, którą stać na wizjonerskie idee, Polski, która się dynamicznie rozwija i staje coraz bardziej zamożna, a owocami dobrobytu dzieli się solidarnie ze wszystkim. Panie Premierze, dziękuję za to, że z dwóch dróg wybierał Pan zazwyczaj tę mniej uczęszczaną. Cieszę się, że mogłam także nimi podążać” – napisała Jadwiga Emilewicz.

Tusk opublikował zdjęcie. „Dziękuję, Warszawo”

Z kolei Donald Tusk opublikował zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który został podświetlony w biało-czerwonych kolorach. „Pałac Kultury teraz! Dziękuję, Warszawo” – skomentował lider Platformy Obywatelskiej.

„Przetrwaliśmy 8 lat ich fatalnych rządów. Wytrzymaliśmy cierpliwie 57 dni po wyborach, kiedy mimo oczywistej przegranej kurczowo trzymali się stołków. Wytrzymaliśmy 14 dni groteskowej »misji« pana Morawieckiego. A teraz czas ruszać do budowy lepszej przyszłości!” – napisał Rafał Trzaskowski.

Na aspekcie przyszłości skupił się Władysław Kosiniak-Kamysz. „Kończy się czas pogardy. Pora na nowy rząd, który będzie miał szacunek do każdego obywatela i demokratycznych zasad” – napisał prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. „Miało być wotum, zostało veto” – ocenił krótko Leszek Miller. „11 grudnia 2023 skończył się w Polsce rząd PiS!” – napisał Robert Biedroń.

