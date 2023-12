Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna. Marian Turski: On jest polskim faszystą

Grzegorz Braun zwrócił swoim skandalicznym zachowaniem uwagę całego świata. Nieprzerwanie piszą o nim największe serwisy informacyjne. „Skrajnie prawicowy poseł w polskim parlamencie użył we wtorek gaśnicy i zgasił świece na menorze zapalonej z okazji żydowskiego święta Chanuki” – pisze Associated Press.

Marian Turski o Grzegorze Braunie

Prof. Marian Turski, publicysta i były więzień Auschwitz-Birkenau, nie ma złudzeń względem zachowania posła Konfederacji. – Grzegorz Braun ukazał swoje prawdziwe oblicze – polskiego faszysty. Tyle mam do powiedzenia. On taki jest – ocenił w rozmowie z TVN24.

Przypomniał również, że to nie pierwszy skandaliczny i antysemicki wyskok posła. Wiosną zakłócił on wykład badacza Holokaustu prof. Jana Grabowskiego. Grzegorz Braun wyrwał mu mikrofon, którym następnie uderzał o mównicę. – On jest polskim faszystą, niestety dostał się do polskiego parlamentu – skomentował prof. Marian Turski.

W ocenie rozmówcy TVN24 jest to kwestia „przyzwoitości i poglądów”. – Ten sam człowiek, gdyby ktoś z gaśnicą podszedł do krzyża w Sejmie, to by go zdemolował. Poczułby się obrażony. On nie rozumie, co to są uczucia religijne ludzi. Jeśli ich się nie szanuje, to jest się szubrawcem – tłumaczył.

Grzegorzem Braunem może zająć się prokuratura

Decyzją Szymona Hołowni Grzegorz Braun został wykluczony do zakończenia pierwszego posiedzenia X kadencji Sejmu.– Reakcja prezydium Sejmu mogła być tylko jedna. Poseł Braun został wykluczony z obrad Sejmu przeze mnie osobiście, tzn. nie będzie mógł brać udziału w tym posiedzeniu aż do końca. Zarządziłem przerwę, żeby opuścił salę. Opuścił budynek Sejmu i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci – tłumaczył marszałek Sejmu.

Decyzją prezydium Sejmu na Grzegorza Brauna nałożona została kara finansowa. – Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury – przekazał Szymon Hołownia. Złożone ma zostać również zawiadomienie do prokuratury.

