Anna Maria Żukowska została nową szefową klubu Lewicy. Powód oczywisty

Klub Lewicy w Sejmie straci swojego dotychczasowego szefa. Krzysztof Gawkowski we wtorek 12 grudnia został przedstawiony jako przyszły minister cyfryzacji. W związku z tym na jego miejsce wyznaczono inną ważną polityk Lewicy. Władze partii ustaliły, że zastąpi go Anna Maria Żukowska, znana z kontrowersyjnych wypowiedzi była rzeczniczka SLD, zasiadająca obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Żukowska nową szefową klubu Lewicy

Zmiany na kluczowych stanowiskach w poszczególnych partiach związane są z ogłoszeniem przez Donalda Tuska składu rządu. Oprócz nowego szefa klubu Lewicy w miejsce Gawkowskiego, potrzebny był także nowy sekretarz klubu. Sprawujący tę funkcję w poprzedniej kadencji Dariusz Wieczorek wejdzie w skład Rady Ministrów jako nowy minister nauki. Jego miejsce zajmie poseł Tadeusz Tomaszewski.

Sama Żukowska, która do Sejmu weszła z warszawskiej listy Nowej Lewicy, to absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. We wtorek 12 grudnia przedstawiała ona stanowisko swojego klubu wobec expose Donalda Tuska. Przypominała o podpisanej po wyborach umowie koalicyjnej i wskazywała na jej zapisy, najistotniejsze z punktu widzenia Lewicy. Wśród nich wymieniła m.in. kwestię aborcji czy ściganie z urzędu mowy nienawiści.

Szefowie klubów nowej koalicji rządzącej

„To rząd nadziei nadziei na zmianę w polityce europejskiej, praworządności, prawach człowieka. Niektóre nadzieje spełnią się szybko, jak w sprawie in vitro. Z realizacją innych będziemy musieli poczekać do 2025 roku, do wyborów prezydenckich. Ale w tej kadencji żaden temat nie zostanie uznany za temat zastępczy czy nietykalny ze względu na tak zwany światopogląd”- zapewniała.

Szefem klubu Polska 2050 w tej kadencji Sejmu będzie Mirosław Suchoń. W przypadku PSL będzie to Krzysztof Paszyk. Koalicja Obywatelska nie podjęła jeszcze decyzji. Dotychczas sprawujący tę funkcję Borys Budka ma wejść w skład nowego rządu jako minister aktywów państwowych, więc nie będzie mógł wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Czytaj też:

Sejm wybrał członków pierwszej komisji śledczej. Są spore zaskoczenia!Czytaj też:

Suski posłużył się szokującym porównaniem. „Hitler też doszedł w wyniku wyborów do władzy”