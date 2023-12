Napieralski postuluje, by odciąć Brauna od YouTube'a. „Jego kanał zarobił 70 tys. zł”

We wtorek 12 grudnia chwilę przed godziną 17 Grzegorz Braun z Konfederacji wziął do ręki gaśnicę i zgasił świecę chanukową, stojącą w Sejmie. W efekcie korytarze wypełniły się proszkiem z gaśnicy, wokół pojawiło się mnóstwo dymu. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi treści tego aktu, przesłania, zwanego niewinnie świętami Chanuka – próbował tłumaczyć swoje skandaliczne zachowanie polityk Konfederacji.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, tymczasem ja właśnie przywracam tutaj stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudystycznego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – dodawał.

Braun wykluczony z obrad przez marszałka Sejmu

Marszałek Sejmu podjął decyzje o wykluczeniu polityka z dalszego udziału w posiedzeniu Sejmu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. – Reakcja prezydium Sejmu mogła być tylko jedna. Poseł Braun został wykluczony z obrad Sejmu przeze mnie osobiście, tzn. nie będzie mógł brać udziału w tym posiedzeniu aż do końca tego posiedzenia. Zarządziłem przerwę, żeby opuścił salę. Opuścił budynek Sejmu i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci – powiedział Szymon Hołownia

– Z dostępnych nagrań wynika, że Grzegorz Braun zakłócił przy pomocy gaśnicy uroczystość religijną i naruszył nietykalność cielesną osób, które brały udział w uroczystości. Za chwilę z komendantem Straży Marszałkowskiej przeanalizujemy dokładnie nagrania i monitoring, bo musimy mieć pewność co do kwalifikacji czynu – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Napieralski: Bosak zachował się biernie. Mógł zostać odwołany

Zachowanie Brauna i bierność przewodniczącego wówczas obradom wicemarszałka z Konfederacji skomentował w środę Grzegorz Napieralski z KO. Zaczął od oceny Krzysztofa Bosaka. – Jako lider ugrupowania, z którego wywodzi się Grzegorz Braun, nie zrobił nic, żeby ukarać tego posła. Te kary zostały nałożone z inicjatywy prezydium Sejmu, a tak naprawdę marszałka Hołowni. Marszałek Bosak zachował się biernie wobec takiego wielkiego skandalu. Abstrahując, kto to by był z jakiejkolwiek partii, to tu reakcja wszystkich powinna być jednakowa – mówił.

– Został skierowany wniosek do prokuratury, jest kara sejmowa, regulaminowa. Natomiast proszę pamiętać, że powinniśmy się też zastanowić w Sejmie, oczywiście zgodnie z literą prawa, co zrobić, żeby Grzegorz Braun nie zarabiał na tych incydentach pieniędzy. Nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, że jego kanał na YouTube w ubiegłym roku zarobił 70 tys. złotych. Przez to, że jest oglądany, że właśnie takie incydenty się dzieją i tam pojawiają się reklamy – zwracał uwagę Napieralski.

– Chodzi mi o to, byśmy nie tylko skupiali się na tym, co jest takie normalne według nas: prokuratura, sąd, ukaranie posła Brauna, ale też świat się zmienił, jest nowoczesny – żebyśmy odcięli go od wszystkiego, co przynosi mu zyski polityczne i wizerunkowe, ale też finansowe, jak się okazuje. Ta sytuacja musi być wyjaśniona i jeżeli możemy takie kroki podjąć, to ja bym je podjął – oznajmił.

– Jeżeli chodzi o marszałka Bosaka, to jest wniosek Lewicy i jest dzisiaj atmosfera taka wokół marszałka Bosaka, że gdyby to głosowanie odbyło się wczoraj, no to na pewno zostałby odwołany. Na dziś atmosfera jest bardzo nieprzyjemna, więc marszałek Bosak może czuć się zagrożony – dodawał.

