Stanowcza deklaracja prezydenta: Jestem otwarty na współpracę

Prezydent Andrzej Duda w środę 13 grudnia dokonał uroczystego zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. W trakcie ceremonii zwrócił się do nowej Rady Ministrów z obietnicą współpracy. Zapowiedział też zwołanie posiedzenia RBN na 20 grudnia. – Proszę, żebyście państwo mieli świadomość tego, że jestem otwarty na współpracę. Mam pełną świadomość, że będziecie mieli państwo różne propozycje legislacyjne, że macie swoją ofertę dla naszych rodaków, że macie swoją wizję Rzeczypospolitej – mówił.

Prezydent Duda zapowiedział posiedzenie RBN

– Pochodzimy z różnych obozów politycznych – taka jest prawda, wszyscy to wiemy. Ale ja się przekonałem, tutaj, także dzięki państwa decyzjom i postępowaniu, że w sprawach ważnych – a takimi z całą pewnością są sprawy bezpieczeństwa – że kiedy zasiadaliśmy tutaj na tej sali, w ramach RBN, prowadzone były tylko i wyłącznie poważne rozmowy z pełną odpowiedzialnością za losy Rzeczypospolitej. I można było rozmawiać i można było się podzielić przemyśleniami i uwagami i można było podjąć w zasadzie wspólne decyzje co do tego, jak daleko działać – przypominał Andrzej Duda.

– Czy pewne propozycje są słuszne, czy może należy je ponownie przemyśleć. Był takie rozmowy, ich uczestnicy wiedzą o tym. Chciałbym, żeby były tak prowadzone nadal. Dlatego z góry państwa informuję w tej chwili, że w przyszłą środę chciałbym, żeby tutaj odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Żebyśmy usiedli tutaj i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski tak, jak czyniliśmy to wcześniej, choć w innej już konfiguracji władzy wykonawczej. Kontynuujmy tę w moim przekonaniu bardzo dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy – prosił prezydent,

Andrzej Duda: Nie będę blokował

– Oprócz tego chcę wszystkim powiedzieć: słyszę, że „prezydent będzie blokował, będzie wetował” – otóż, proszę państwa, mogę zapewnić, że tego, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował. Wystarczy przyjść tutaj do Pałacu Prezydenckiego, usiąść i porozmawiać na temat tego, co państwo chcecie przeprowadzić. Zapewniam, że zawsze znajdzie się na to czas w kalendarzu moim – obiecywał polityk.

– Zapewniam, że zawsze będzie też wola, by usiąść i porozmawiać, nawet gdybyśmy mieli się rozejść, nie znalazłszy w danej sprawie płaszczyzny porozumienia. Ale zapewniam, że będę jej szukał, byście także i państwo mogli zrealizować swoje zamierzenia. Służąc z obu stron jak najlepiej Rzeczypospolitej i dobru obywateli. To jest kwestia fundamentalna – podsumował Andrzej Duda. – Zapewniam o tej woli współpracy i proszę, byście państwo potraktowali moje słowa poważnie – przekonywał.

