Wojewoda mazowiecki wysłał Tuskowi pismo. „Żądanie pilnego przyjęcia dymisji”

Tobiasz Bocheński wojewodą mazowieckim był od kwietnia 2023 roku. Wcześniej, w latach 2019-2023, zajmował stanowisko wojewody łódzkiego. – Jeśli ster rządów obejmą inni, a w szczególności Koalicja Obywatelska, to nie czekałbym na odwołanie, ale bym go żądał – zapowiadał już pod koniec października Bocheński. „Obiecałem i dotrzymałem słowa” – poinformował w środę, gdy rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W skierowanym do nowego premiera piśmie Bocheński domaga się „pilnego przyjęcia” jego dymisji, którą – jak podkreślił – złożył już 13 listopada na ręce byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Bocheński krótko umotywował również swoją decyzję.

„Pańskie poglądy, działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające Panu wartości stanowią zaprzeczenie wszystkiego co winno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego” – zwrócił się do Donalda Tuska. „Każda chwila bycia instytucjonalnie kojarzonym z takim premierem jak Pan jest dla mnie dyshonorem” – podsumował.

Rząd Donalda Tuska zaprzysiężony

W środę o godzinie 9 rano w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. W trakcie ceremonii prezydent zwrócił się do nowej Rady Ministrów z obietnicą współpracy. - Gratuluję państwu zdeterminowania, żeby walczyć o ten wynik i wziąć się za polskie sprawy. Od dzisiaj dzierżymy je wspólnie – mówił Andrzej Duda. Zapewnił również, że rozmawiał z Tuskiem i „nie ma między nimi rozbieżności w sprawie podziału kompetencji władzy wykonawczej”.

– Każdy, kto chce działać w zgodności z przysięgą, będzie przez nas mile widziany. To nie są tylko słowa roty, to jest nasze obywatelskie wyznanie wiary, to motto, które jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem – mówił z kolei Donald Tusk.

