Bodnar domaga się informacji o działaniach prokuratury ws. Brauna. „To nie był jedyny incydent”

We wtorek w Sejmie doszło do skandalicznego wydarzenia z udziałem Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji użył gaśnicy proszkowej do ugaszenia świec zapalonych na Chanukiji. Braun skierował proszek gaśniczy także w twarz uczestniczki uroczystego zapalenia świec na Chanukiji, Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która starała się go powstrzymać.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o wykluczeniu Brauna z posiedzenia Sejmu. Prezydium Sejmu odebrało posłowi Konfederacji połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej przez najbliższe pół roku, co jest najwyższą karą, jaką można zastosować. Sławomir Mentzen przekazał, że klub Konfederacji na jego wniosek zawiesił Brauna w prawach członka oraz zakazał mu wystąpień z mównicy w Sejmie.

Nowy minister sprawiedliwości o sprawie Brauna: Mamy całą wiązkę złamanych przepisów

Sprawa Brauna trafiła też do prokuratury. Do sprawy w środę odniósł się także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

– Poprosiłem pana prokuratura krajowego Dariusza Barskiego o informacje o tym, co prokuratura zrobiła w sprawie tego, co zrobił wczoraj Grzegorz Braun w Sejmie RP. Poprosiłem, żeby do 20:00 była ta odpowiedź, ale także poprosiłem, żeby na jutro przedstawił mi wykaz wszystkich tych spraw, które dotyczyły Grzegorza Brauna i które się toczyły w ostatnim czasie – mówił Bodnar. – Wiemy doskonale, że wczorajsze haniebne zdarzenie to nie był jedyny incydent z udziałem posła Grzegorza Brauna – dodał.

Minister sprawiedliwości został też zapytany, jakie przepisy zostały naruszone i czy będzie wnioskował o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

– Ja wczoraj zamieściłem tweet, gdzie wskazałem na to, jakie potencjalnie przepisy mogą być naruszone w tej sprawie. Tu mamy całą wiązkę. To są przepisy dotyczące przeszkadzania w akcie religijnym, mowy nienawiści, przemocy ze względu na nienawiść na tle religijnym. Natomiast to prokuratura podejmie decyzję – mówił. – To, co jest bardzo ważne w kontekście tego typu spraw, to że trzeba najpierw przeprowadzić śledztwo, a następnie taki wniosek może się pojawić. Ale chce poczekać na odpowiedź pana prokuratura Barskiego na pismo, które do niego wystosowałem – podkreślił.

Czytaj też:

Zbiórki dla Grzegorza Brauna zablokowane. Jest oświadczenie serwisuCzytaj też:

Płyta „z pozdrowieniami od Ziobry”. Tak Bodnar został przywitany w Ministerstwie Sprawiedliwości