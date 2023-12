Zełenski rozmawiał z Tuskiem: Zupełnie nowy rozdział

Donald Tusk tuż po zaprzysiężeniu na premiera udał się do Brukseli, by wziąć udział w szczycie Unii Europejskiej. Podczas wizyty w Belgii szef rządu obył rozmowę telefoniczną z, przebywającym w Oslo, Wołodymyrem Zełenskim.

Zełenski: Nowy rozdział naszych stosunkach

Prezydent Ukrainy nie krył zadowolenia z rozmowy. „Podczas pobytu w Oslo rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Pogratulowałem mojemu przyjacielowi nominacji i rozpoczęcia nowego rozdziału w naszych stosunkach dwustronnych” – napisał. „W miarę zbliżania się szczytu Rady Europejskiej rozmawialiśmy o nadchodzących decyzjach, które zjednoczą całą społeczność europejską. Usłyszałem słowa szczerego wsparcia. Jesteśmy silniejsi, gdy jesteśmy razem” – dodał.

Zełenski odniósł się również do kwestii, które w ostatnim czasie wywołały spory na linii Kijów-Warszawa. Zaznaczył, że liczy, że wraz ze zmianą rządów, uda się szybko zażegnać wszelkie nieporozumienia. „Wraz z nowym rządem w Polsce przyspieszymy rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii w naszych stosunkach w sposób korzystny dla obu stron” – czytamy.

Przywódca Ukrainy poinformował także, że zaprosił Donalda Tuska do Ukrainy. „Skoordynowaliśmy również harmonogramy naszych kolejnych kontaktów. Zaprosiłem Donalda Tuska do złożenia wizyty w naszym kraju w najbliższym możliwym terminie” – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Tusk o Ukrainie: Niezwykle ważna walka

Donald Tusk już w swoim expose podkreślał, jak ważny dla jego rządu będzie temat trwającej w Ukrainie wojny. Zwracając się do ustępującej władzy zaznaczył, że gdyby to jego ministrowie stali na czele poszczególnych resortów, to nie doszłoby do niekontrolowanego napływu ukraińskich produktów na polski rynek.

Tusk podkreślał również, ze Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, a on sam będzie zachęcał europejskich partnerów do dalszej pomocy Ukrainie. – Musimy pamiętać, o co toczy się wojna. Że Ukraińcy walczą o coś niezwykle ważnego, że ich bój rozpoczął się na Majdanie, że walczą o przystąpienie do wspólnoty świata Zachodu. (...) Tylko zjednoczony Zachód może pomóc wygrać Ukrainie w walce o demokratyczne wartości.Za kilkadziesiąt godzin będę jechał do Brukseli z nadzieją, że przekonamy sojuszników do obrony demokratycznych wartości i Ukrainy przed rosyjską agresją – powiedział premier w Sejmie.

Czytaj też:

Tusk utworzył międzyresortowy zespół. Organ zajmie się m.in. „przywracaniem praworządności”Czytaj też:

KE odblokowała wypłatę Węgrom 10 mld euro. Może chodzić nie tylko o sądownictwo