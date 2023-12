Były kandydat Konfederacji grozi zamachem w Sejmie. „O godz. 16:01 wybuchnie bomba”

We wtorek 12 grudnia poseł Konfederacji Grzegorz Braun odpalił w Sejmie gaśnicę proszkową i za jej pomocą zgasił Chanukiję, czyli dziewięcioramienną świecę zapalaną z okazji żydowskiego święta Chanuki. Taka uroczystość odbywa się w Sejmie od 17 lat. Braun skierował proszek gaśniczy także w twarz uczestniczki uroczystego zapalenia świec na Chanukiji, Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która starała się go powstrzymać.

Braun zgasił Chanukiję gaśnicą. Takie poniósł konsekwencje

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o wykluczeniu Brauna z posiedzenia Sejmu. Prezydium Sejmu odebrało posłowi Konfederacji połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej przez najbliższe pół roku, co jest najwyższą karą, jaką można zastosować. Sławomir Mentzen przekazał, że klub Konfederacji na jego wniosek zawiesił Brauna w prawach członka oraz zakazał mu wystąpień z mównicy w Sejmie.

Marszałek Hołownia od razu po incydencie zapowiedział, że uroczystość zapalenia Chanukiji zostanie powtórzona. W środę po południu Kancelaria Sejmu poinformowała, że odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 16:00. Udział w wydarzeniu zapowiedział również prezydent Andrzej Duda.

Były kandydat Konfederacji grozi zamachem. „Należy odżydowić polski Sejm”

Okazuje się, że nie tylko Braun zachował się w tej sprawie skandalicznie. Jacek Ćwięka, kandydat Konfederacji do Senatu w minionych wyborach opublikował na Twitterze kilka szokujących, jawnie antysemickich wpisów.

„Jutro o godz. 16:01 w Sejmie wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie. Do zobaczenia!” – napisał Ćwięka na platformie X (wcześniej Twitter), odpowiadając w ten sposób na wpis Kancelarii Sejmu o czwartkowych obchodach. Następnie dodawał kolejne antysemickie wpisy.

„Napiszę to jeszcze raz z całą mocą! Należy ODŻYDOWIĆ polski Sejm, polski Senat i Pałac Prezydencki! Jak najprędzej usunąć ŻYDÓW i Chanukiję! #StopJudaizacjiPolski” – napisał. Gdy jeden z internautów zapytał go, jak zamierza to zrobić, ten napisał, że „najlepiej Cyklonem B”.

Konto Ćwięka zostało już usunięte z portalu X.

Sprawa została zgłoszona na policję przez aktywistę Dawida Winiarskiego. „Właśnie skończyła się interwencja policji, która odwiedziła mnie w ciągu kilku minut po zgłoszeniu. Wdrożono procedury alarmowe w związku z zapowiedzią polityka Konfederacji o wybuchu bomby w trakcie jutrzejszych uroczystości w Sejmie” – poinformował.

Kim jest Jacek Ćwięka?

Rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajaczkowska-Hernik poinformowała, że Jacek Ćwięka nie jest działaczem Konfederacji i został wykluczony z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jednak nie sprecyzowała, kiedy to się stało. „Ćwięka nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania” – dodała.

Przypomnijmy jednak, że Ćwięka może nie należał do partii Konfederacja, ale był jednym z trzech kandydatów do Senatu RP w Okręgu Wyborczym nr 55. W ostatnich wyborach zdobył 16,57 proc. poparcia w tym okręgu, czyli 40 174 głosów. Nie uzyskał mandatu.

