Czy uczelnia o. Rydzyka ma szanse na dotacje od rządu? Minister nauki: Jeśli wygra, to tak

Ministerem nauki w rządzie Donalda Tuska został wywodzący się z Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Szef resortu nauki był pytany na antenie Radia ZET o działania, które zamierza podjąć w najbliższym czasie.

Wieczorek o planach ministerstwa nauki. Co z podwyżkami?

Jednym z poruszonych tematów była 30-procentowa podwyżka dla nauczycieli akademickich. – Będzie od 1 stycznia. Tak zapowiedział pan premier i to też sygnalizowałem na radzie ministrów – zapewnił. Wieczorek. – Mamy sytuację, że przed wyborami pan Czarnek przedstawił projekt rozporządzenia, dającego 30 proc. podwyżki. Ale tego nie podpisał, bo dziwnym trafem rząd zapomniał uwzględnić tych podwyżek w projekcie budżetu. Musimy zabezpieczyć finansowanie. Chcemy utrzymać to rozporządzenie. Wiemy, co dzieje się, jeśli chodzi o środowisko naukowe, akademickie – ludzie uciekają z uczelni – dodał.

Wieczorek zapewnił, że w resorcie nie planuje żadnych rewolucji, a ewolucję. – Jest szereg rzeczy, które trzeba wyprostować, chociażby po reformie Gowina. Ja mam wizję Nauka 4.0. Te nowe technologie, badania, rozwój to kluczowe rzeczy, które musimy robić, jeśli chcemy nadążać za Zachodem – ocenił.

– Moją pierwszą decyzją był powrót flag Unii Europejskiej do Ministerstwa Nauki – stwierdził. – Druga sprawa – będzie odideologizowana nauka. Chcę to obiecać wszystkim. Na uczelni mogą być ludzi zarówno o poglądach lewicowych, jak i prawicowych. Nowe ministerstwo da gwarancję, że będą jasne kryteria dot. finansowania uczelni, nie będzie preferencji jednych uczelni kosztem innych. – dodał.

Minister nauki o działaniach ws. punktacji czasopism. Co z dotacjami dla uczelni o. Rydzyka?

Bogdan Rymanowski zapytał go, czy już żadna złotówka nie popłynie do toruńskiej uczelni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. – Nie można tak stawiać sprawy. Jeżeli mamy być uczciwi, to każdy będzie startował w konkursach. A jak będzie startował w konkursach i jeśli ta uczelnia wygra, to wygra – odparł minister. – Uczciwość polega na tym, że również kadra musi wiedzieć, jakie są reguły gry. Już po pierwszym dniu widzę, że te reguły dotąd polegały na tym, że jakieś zespoły coś wypracowały, po czym przychodził pan minister i mówił „nie, nie, nie”, pieniądze „powinien dostać ten czy ten”. To wszystkich wkurza – dodał.

Wieczorek był też pytany o kwestie punktacji za publikacje w czasopismach naukowych. Za kadencji ministra Czarnka podwyższono punkty przyznawane za publikacje artykułów w czasopismach naukowych, w tym wielu katolickich. doszło o sytuacji, że mniej znane polskie czasopisma dostały tyle samo punktów co najważniejsze światowe periodyki.

– Już wczoraj poleciłem prawnikom przygotowanie rozwiązań prawnych w tej sprawie. Zrobię to natychmiast, jak tylko ją otrzymam. To absolutna patologia – ocenił. – Wczoraj miałem przyjemność spotkać się z Komisją Ewaluacji Nauki, bo mieli posiedzenie. Rozmawialiśmy o tym. Mam propozycję, żeby zespoły naukowe, które to oceniają, podejmowały decyzje, które czasopisma powinny się tam znaleźć. Zespoły mówią: my proponujemy te czasopisma, bo są poważne, za które jest punktach 50-200 punktów, a przychodził pan Czarnek i mówił „nie, nie, nie” i mówił „za takie czasopismo 200 punktów”. Ja nie będę ingerował. To zadanie dla tych, którzy zajmują się ewaluacją polskiej nauki. Mam nadzieję, że decyzja jest kwestią godzin. Jeśli to możliwe od strony formalnej – zrobimy to. Wczoraj takie polecenie wydałem – wskazał.

Będzie audyt w resorcie nauki

Wieczorek odpowiadał też na pytania dotyczace NCBiR. – NCBiR to bardzo poważny temat. Jesteśmy w fazie reorganizacji w rządzie. NCBiR powinien podlegać ministrowi nauki, teraz trzeba odpowiednie rozporządzenia przygotować. NCBiR wymaga zreformowania i uporządkowania. Był miejscem, gdzie działacze PiS zarabiali sobie pieniądze. Jest poważne zagrożenie, że ta instytucja może stracić certyfikat rozdzielania środków europejskich i to może być poważny problem – ocenił. – Plan jest taki, żeby w strukturze Ministerstwa Nauki był NCBiR, no bo to jest naturalne. Nauka musi mieć instrumenty, gdzie są środki na badania i rozwój i Unii Europejskiej to w ogóle jest poza dyskusją – dodał.

Minister nauki został też zapytany o jednostki naukowe powołane przez ministra Czarnka i opłacone przez niego programy. – Będzie audyt. Już został zlecony. Będzie audyt dot. wszystkich umów. Mam wrażenie, że dwutygodniowy rząd wydał setki milionów złotych. Mam wrażenie, że wydał pieniądze już z 2024 roku, których jeszcze nie ma? Będziemy modyfikować i likwidować wszystkie jednostki, które się wzajemnie powielają, których powstanie było bezsensowane. Ale to wymaga audytu i spokojnego podejścia. Będzie wszystko zrobione zgodnie z procedurami – zapewnił.

