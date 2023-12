Wojna o TVP trwa. Na stole pojawił się kolejny scenariusz. „Klucz do wszystkiego”

– Będziemy potrzebowali dokładnie 24 godzin, żeby PiS-owska telewizja rządowa zamieniła się w publiczną – zapowiedział pod koniec września Donald Tusk.

Jeszcze przed wyborami Tusk zapewniał, że do zmian w TVP nie będzie potrzebna ustawa, którą mógłby zawetować prezydent. Przekonywał, że istnieją „mechanizmy prawne”, które „z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej”.

Jak się okazało, zmiany w TVP rozpoczęły się, zanim nowy rząd zdążył podjąć pierwsze decyzje. Najgłośniejszą było odejście Danuty Holeckiej z „Wiadomości”. Nieoficjalnie pojawia się już nie tylko nazwisko nowego szefa głównego programu informacyjnego TVP, ale również szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej czy „Teleexpressu”.

Poprzedni rząd robił jednak co mógł, aby zmiany zablokować. Zanim Piotr Gliński ustąpił ze stanowiska ministra kultury, zdążył zawnioskować o zmiany w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Były minister chciał, aby w razie likwidacji spółek likwidatorami byli... członkowie ich zarządów. To miało utrudnić postawienie ich w stan likwidacji, co pojawia się jako jeden ze scenariuszy planowanych przez nową władzę. Jednak pierwszy wniosek o zarejestrowanie zmian w statucie został przez sąd odrzucony, bo złożono go na nieprawidłowym formularzu. Kolejny wpłynął rzutem na taśmę, 8 grudnia.