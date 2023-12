Rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. Jest decyzja UE

O rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Dodał, że Gruzji przyznano status kraju kandydującego, a UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił to jako „zwycięstwo Ukrainy” i „całej Europy”.

Sky News odnotowuje, że jest to zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę, że Węgry zapowiadały zablokowanie takiej decyzji podczas dwudniowego spotkania w Brukseli, zaś korespondentka Polskiego Radia odnotowała, że premier Węgier Viktor Orban wyszedł z sali, by umożliwić podjęcie jednomyślnej decyzji europejskim przywódcom.

W środę europarlamentarzyści wezwali Radę Europejską do podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą oraz Republiką Mołdawii na szczycie w dniach 14-15 grudnia. Według deputowanych, pod warunkiem podjęcia pewnych kroków reformatorskich, rozmowy akcesyjne powinny również zostać otwarte z Bośnią i Hercegowiną, a Gruzja powinna otrzymać status kraju kandydującego.

Szefowa PE Roberta Metsola napisała, że jest to dumny moment dla Ukrainy i Mołdawii, a Europa dotrzymała słowa.

twittertwitter

Zielone światło dla Ukrainy w Unii Europejskiej

Tym samym potwierdziły się doniesienia portalu Politico. W październiku informował on, że Unia Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej przyszłego przystąpienia do wspólnoty, a oficjalne ogłoszenie spodziewane jest już w grudniu.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej zaledwie kilka dni po tym, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową agresję, a żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi ruszyli na Kijów.

Czytaj też:

Zełenski ujawnił, o co zapytał Orbana. „Wciąż czekam na odpowiedź”Czytaj też:

Zelenski apeluje do przywódców UE. „Ukraina praktycznie zrealizowała siedem zaleceń”