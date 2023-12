Tusk po spotkaniu z von der Leyen. Mój rząd złożył wniosek o płatność z KPO

W piątek w Brukseli, przy okazji szczytu Rady Europejskiej odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po spotkaniu politycy wystąpili wspólnie na krótkim briefingu prasowym, na którym poinformowali, że polski rząd złożył wniosek o wypłatę KPO.

Spotkanie Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen dziękowała Donaldowi Tuskowi za osobiste zaangażowanie i determinacje ws. rozwiązania wszystkich zastrzeżeń dotyczących polskiej praworządności wyrażonych przez Komisję Europejską i TSUE. Wyraziła też zadowolenie z decyzji o dołączeniu Polski do Prokuratury Europejskiej.

– Jestem bardzo zadowolona, że otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę środków. Musimy nadrobić stracony czas. Liczę na ścisłą współpracę, w szczególności nad realizacją kamieni milowych w kontekście niezależności sądownictwa, abyśmy następnie mogli dokonać pierwszej wypłaty – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. – Będziemy musieli ciężko pracować, ale w obliczu działań, które podjąłeś do tej pory oraz planujesz podjąć, mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały naszą możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologicznej, cyfrowej – dodała.

Poinformowała też o przekazaniu Polsce pierwszej wypłaty w ramach zaliczki z programu RePowerEu.

– Komisja jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich. Potrzebujemy Polski, która będzie razem z nami w tym obszarze działała – mówiła von der Leyen. – Chciałabym zakończyć, życząc tobie, a także twojemu rządowi pełnego sukcesu. Możesz być absolutnie przekonany, że Komisja stoi po waszej stronie – dodała na koniec.

Następnie głos zabrał Donald Tusk, który najpierw podziękował Ursuli von der Leyen za ciepłe słowa. – Każdy, kto zna polskie realia wie, że dawno nie mieliśmy tak lojalnego rzecznika polskich spraw, jak przewodnicząca KE – ocenił.

Dalej mówił już o unijnych środkach dla Polski.

– My ciesząc się dzisiaj, że ta lawina decyzji ruszyła, że są pierwsze i to duże pieniądze, że polski rząd złożył wreszcie wniosek, pamiętamy, że nie pieniądze były tu najważniejsze. Chodzi o praworządność, chodzi o miejsce Polski w Europie, chodzi o wspólne wartości – mówił polski premier. – Dzisiaj mówimy o tym, że ten pozytywny proces ruszył, że te europejskie, czyli nasze pieniądze, zaczynają płynąć do Polski. To jest oczywiście decyzja Komisji, to są starania, jakie podjął natychmiast nowy rząd, ale tak naprawdę głównymi autorami tego sukcesu są ci wszyscy w Polsce, którzy nie poddali się w tej walce o Polskę praworządną, o rządy prawa – dodał.

Tusk potwierdził, że polski rząd złożył wniosek o wypłatę środków z KPO. – Mój rząd złożył dzisiaj wnioski o płatność KPO. Tak jak pani przewodnicząca już powiedziała, do końca tego roku, trochę można powiedzieć symbolicznie pod choinkę, dostaniemy te pierwsze 5 miliardów euro. To nie jest ot taki sobie prezencik, to są już teraz poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną i postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze – stwierdził.

Zdjęcie podpisywanego wniosku zamieściła też minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. „Dobre wieści od ⁦Donalda Tuska⁩ z Brukseli. W imieniu polskich obywateli podpisałam wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z KPO. Czekamy też na zaliczkę 5 mld euro” – napisała w portalu X.

Tusk poinformował też, że do końca roku zostanie wypłaconych 5 miliardów euro zaliczki z programu RePowerEu.

– Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować, za wszystko, co zrobiłaś w niełatwych okolicznościach – mówił Tusk do von der Leyen. – Kiedy jest dobra wola, wzajemne zaufanie, a w naszym przypadku możemy mówić o osobistej przyjaźni, to oczywiście ułatwia pracę. Ale kluczem było przywrócenie reguł praworządności w Polsce. Bez tego Komisja nie zdecydowałaby się na pierwsze wypłaty – podkreślił.

O sukcesie polski premier informował też w mediach społecznościowych. „Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN” – napisał w portalu X.

