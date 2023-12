Nowy ruch Radosława Sikorskiego. Chodzi o wyroki ETPC ws. Polski

W środę, w dniu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, nowy minister spraw zagranicznych skierował listy do Przewodniczącej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) Síofry O’Leary oraz do członków Komitetu Ministrów Rady Europy. Poinformował w nich o woli i determinacji polskich władz do respektowania wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Radosław Sikorski poinformował, że „władze polskie dostrzegają problemy zidentyfikowane w licznych orzeczeniach Trybunału, będących następstwem reform sądownictwa przeprowadzonych w ostatnich latach”.

Wyrok pilotażowy ws. Wałęsa przeciw Polsce

Minister uznał za priorytet wykonanie wyroku pilotażowego, wydanego przez Trybunał 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa p. Polsce.

W tym orzeczeniu Trybunał zidentyfikował problem systemowy, „związany z brakiem zagwarantowania niezawisłości sędziowskiej oraz naruszeniem prawa do rzetelnego procesu”. Szef MSZ poinformował Polska nie będzie wnosiła o przekazanie tej sprawy do Wielkiej Izby Trybunału.



W komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości „podejmie niezwłoczne działania celem wykonania orzeczeń Trybunału i przywrócenia zasad praworządności, w szczególności w wymiarze sprawiedliwości”.

O tym samym wyroku mówił wcześniej szef resortu sprawiedliwości, Adam Bodnar.

– Rząd nie będzie wnosił zastrzeżeń do orzeczenia, jakie zapadło w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, nie będzie składał odwołania do Wielkiej Izby tylko po prostu ruszymy do pracy, aby jak najszybciej go wykonać, aby ten problem systemowy został rozwiązany – mówił dziś na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, cytowany przez PAP.

Skarga Zbigniewa Ziobry do izby SN

23 listopada ETPC orzekł na korzyść Lecha Wałęsy, przyznając mu odszkodowanie w wysokości 30 tysięcy euro. Sprawa toczyła się przed polskimi sądami przez sześć lat. W 2005 roku były prezydent wytoczył proces Krzysztofowi Wyszkowskiemu o ochronę dóbr osobistych. Były opozycjonista w jednym z programów na żywo powiedział, że Wałęsa w przeszłości był współpracownikiem SB o pseudonimie "Bolek".

Sąd Apelacyjny uznał powództwo Wałęsy w całości i nakazał Wyszkowskiemu przeprosiny. W 2011 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację do wyroku. W 2020 roku skargę nadzwyczajną w tej sprawie złożył Zbigniew Ziobro. Nowa izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła wyrok, a Wałęsa zwrócił się do ETPC.

