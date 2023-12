Minister edukacji proponuje mniej religii. Jest głos Episkopatu

Nowa minister edukacji Barbara Nowacka krótko po objęciu resortu zapowiedziała, że w szkołach ma być mniej lekcji religii finansowanych z budżetu państwa. Propozycja zakłada ograniczenie religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. –Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa – powiedziała.

Nowacka o religii: Myślę, że będzie powszechna zgoda

– Natomiast taką propozycję ograniczenia na początku lekcji religii do jednej godziny, myślę, że na to będzie powszechna zgoda, do doprowadzenia do tego, żeby była ona na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach, i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym co na dzisiaj zadeklaruję, że siadamy do pracy w pierwszych dniach – powiedziała w TVN24.

Z propozycją nowej minister nie zgodził się sekretarz generalny KEP, bp Artur Miziński. W rozmowie z PAP powiedział, że pomysł nie był „dyskutowany nawet w kręgach nowego rządu, a tym bardziej w relacji do Kościoła, więc nie wiadomo, czy jej głos będzie powszechnie przyjęty”. Dodał, że nauczanie katechezy w szkołach i przedszkolach publicznych zagwarantowane jest w konkordacie.

– Wszelkie prace nad tym powinny być prowadzone przede wszystkim w dialogu z Kościołem. Tutaj pierwszym organem, który jest do tego powołany, jest Komisja Wspólna przedstawicieli rządu i Episkopatu – zaznaczył.

Odwołanie kurator Barbary Nowak

W piątek nowa minister edukacji Barbara Nowacka zorganizowała konferencję prasową w Krakowie, na której poinformowała o innej dużej zmianie w edukacji. – Czarny czas dla edukacji. Średniowiecze, które wam próbowano zaprowadzić w postaci pani kurator Barbary Nowak, właśnie się skończyło. Dziś podpisałam odwołanie pani kurator z pełnienia funkcji – powiedziała Nowacka.

Minister edukacji po konsultacji z wojewodą powołała na czas przejściowy osobę, które będzie pełniła obowiązki małopolskiej kurator oświaty. To Gabriela Olszowska, która pozostanie na stanowisku do czasu rozstrzygnięcia rządowego konkursu.

