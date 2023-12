Borys Budka wygrał w sądzie z Tomaszem Sakiewiczem. Poszło o okładkę

„Już prawomocnie. Tomasz Sakiewicz i Gazeta Polska muszą przeprosić mnie za kłamliwą okładkę i wpłacić 10 tys. zł na WOŚP” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X, dawniej Twitter minister aktywów państwowych Borys Budka.

Budka wygrał z Sakiewiczem

Jak przekazał portal niezalezna.pl, 15 grudnia w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa w ramach procesu wytoczonego Tomaszowi Sakiewiczowi i Niezależnemu Wydawnictwu Polskiemu przez posła Koalicji Obywatelskiej. Organ odwoławczy nie uwzględnił apelacji pozwanych i utrzymał wyrok zasądzony w I instancji.

Zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach redaktor naczelny „Gazety Polskiej” musi zamieścić na trzeciej stronie tygodnika przeprosiny dla Borysa Budki i poinformować o nich na okładce. Został również zobowiązany do wpłaty 10 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz pokrycia kosztów sądowych.

Proces o okładkę tygodnika

Obecny minister aktywów państwowych pozwał Sakiewicza za okładkę „Gazety Polskiej” z 10 listopada 2020 r. Znalazł się na niej razem z Rafałem Trzaskowskim, Martą Lempart i Małgorzatą Rozenek-Majdan. W tle znajdowały się loga mediów – Onetu, TVN-u, „Gazety Wyborczej” i „Faktu”, partii politycznych – Lewicy i Platformy Obywatelskiej, oraz Strajku Kobiet. Całość podpisano słowami „Oni roznieśli zarazę i śmierć”.

W artykule o takim samym tytule stwierdzono, że protesty „zwolenników aborcji na życzenie” doprowadziły do wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem. Jak ustalił portal niezalezna.pl, pełnomocnik Budki wyjaśnił, że materiał godził w jego dobra osobiste. Sprostowanie odnoszące się do tej samej okładki opublikowano już w 2022 roku. Wówczas w „Gazecie Polskiej” pojawił się komunikat, w którym stwierdzono, że „TVN nie roznosił zarazy ani śmierci”, co odnotował portal wirtualnemedia.pl.

