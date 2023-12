Starcie Czarnka z Scheuring-Wielgus. Wzajemne zarzuty o „chamskie przejmowanie władzy”

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził w Polsat News, że pierwsze działania jego następczyni przypominały „cyrk”. Odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty nazwał „złożeniem jej pod choinką”. – To wykracza poza standardy przejmowania władzy. Wymiana urzędników następuje zawsze. Każda nowa ekipa wymienia urzędników. Tylko styl... – zawieszał głos Czarnek.

Scheuring-Wielgus: Chamstwo się właśnie skończyło

Współprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus nie miała jednak wątpliwości co do słuszności tej decyzji. – Pan będzie nam mówił o chamskim przejmowaniu władzy? To wy w sposób chamski rządziliście przez ostatnich osiem lat – ripostowała. Jako przykład podała podejście marszałek Elżbiety Witek do niepełnosprawnych, protestujących w Sejmie. Kolejną przywołaną sprawą były ograniczenia dla dziennikarzy w budynkach parlamentu.

– Jeżeli pan mówi o chamstwie, to chamstwo się właśnie skończyło, gdy przejęliśmy władzę. Wraca normalność – podsumowała Joanna Scheuring-Wielgus. Przedstawicielka nowej koalicji rządzącej zapowiadała, że to nie koniec zmian personalnych. „Lada moment” mają one dotknąć TVP.

Scheuring-Wielgus: Z uśmiechem na twarzy słucham

Kiedy poseł Czarnek rzucił, że ma nadzieję na „zgodne z prawem” przejęcie, znów spotkał się z odpowiedzią. – Zgodnie z prawem. Bezprawnie została telewizja publiczna przejęta osiem lat temu, bezprawnie została powołana Rada Mediów Narodowych, bezprawnie Kurski został prezesem – mówiła polityk Lewicy.

Kiedy przedstawiciel PiS próbował zaprzeczyć, Scheuring-Wielgus kontynuowała. – Naprawdę z uśmiechem na twarzy słucham tego, co mówi pan minister Czarnek. Pokazuje, że oni naprawdę się nie pogodzili z tym, że władzy już nie mają. Bardzo się cieszę, że władzy już nie macie. Powiem więcej, nigdy tej władzy już mieć nie będziecie – mówiła.

