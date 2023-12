Konflikt w NBP i kolejny ruch Muchy. Ujawnił premie prezesa Glapińskiego

Członek zarządu NBP Paweł Mucha wykonał kolejny krok na wojnie z prezesem banku Adamem Glapińskim. Po tym, jak rzecznik NBP skrytykował jego list do prezesa, postanowił ujawnić wysokość premii.

Paweł Mucha ujawnił nagrody dla prezes NBP

„Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał – 3 krotność, za II kwartał – 3,5 krotność, za III kwartał – 4 krotność a za IV kwartał 4,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy” – poinformował opinię publiczną Mucha.

Podane przez niego wysokości dotyczą premii stałych. Ujawniony dokument to uchwała z 2019 roku, którą ustalano nagrody dla ścisłego kierownictwa NBP. Z tego, co pokazał Mucha, wynika, że prezes oraz dwóch prezesów banku centralnego mieli otrzymać łącznie 15-krotność miesięcznych wynagrodzeń z tytułu nagród.

W tym miejscu warto wspomnieć, że według danych ze strony internetowej NBP, wynagrodzenie prezesa na 2022 roku wynosiło 1 317 379 zł brutto (razem z dodatkami), czyli około 109 tys. zł miesięcznie. Business Insider skomentował to spostrzeżeniem, że suma jest większa niż zarabia np. prezes amerykańskiego banku centralnego.

NBP odpowiada na wiadomość o premiach

Narodowy Bank Polski najnowsze działania Muchy skomentował krótko. Stwierdził, że wynagrodzenia są tam „w pełni przejrzyste”. „Pod względem pełnej jawności wynagrodzeń i składania oświadczeń majątkowych NBP jest najbardziej przejrzystym bankiem centralnym na świecie” – czytamy w komunikacie.

„Narodowy Bank Polski informuje, że wynagrodzenia w NBP są regulowane ustawą. Wielkość środków na wynagrodzenia jest ustalana corocznie w planie finansowym NBP z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalane na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe” – kontynuowano.

„Narodowy Bank Polski jednocześnie przypomina, że wynagrodzenie Prezesa NBP, Członków Zarządu i wszystkich dyrektorów jest w pełni jawne i publikowane co rok na stronie NBP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NBP. Wszyscy też od Prezesa poprzez dyrektorów do osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy składają również co rok oświadczenia majątkowe” – zakończono.

