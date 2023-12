Jak Rosjanie zareagowali na premiera Tuska? Zajrzeli m.in. do jego pracy magisterskiej

Po wygranej koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy oraz zaprzysiężeniu na premiera Donalda Tuska, rosyjskie media zaczęły publikować sylwetki tego polityka. Analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich Katarzyna Chawryło za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych podkreślała, że Tusk naciskał na wzmocnienie sankcji.

Donald Tusk nazywany w Rosji „rusofobem”

Polski premier został nawet nazwany „zażartym rusofobem” i wypomniano mu, że wielokrotnie nazywał Rosję „strategicznym problemem Europy”. Zwrócono też uwagę, iż swoją pracę magisterską polski polityk poświęcił marszałkowi Piłsudskiemu, którego rosyjskie media również określały jako „rusofoba”, podpisującego w 1934 roku pakt z Niemcami.

Praca magisterska Donalda Tuska, którą obronił on na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku, dotyczyła kształtowania się legendy Piłsudskiego w przedwojennych czasopismach. „Moskwa nie powinna spodziewać się złagodzenia polskiego stanowiska w kwestii ukraińskiej wraz z dojściem do władzy Tuska” – oceniała państwowa agencja informacyjna TASS.

Tusk w expose zdecydowanie wsparł Ukrainę

Donald Tusk w sowim pierwszym wystąpieniu odniósł się do misji Wołodymyra Zełenskiego, który – jak wskazał – próbuje przekonać na nowo świat do tego, o co idzie gra; że atak Rosji na Ukrainę, to w rzeczywistości atak na nas wszystkich. – Powinniśmy głośno i zdecydowanie domagać się mobilizacji świata Zachodu do pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy – podkreślił.

– Już nie mogę słuchać polityków – europejskich, z państw Zachodu – którzy mówią coś o zmęczeniu sytuacją w Ukrainie. Oni są zmęczeni. Mówią to w twarz Zełenskiemu, że nie mają siły, są wyczerpani. Zadaniem Polski, nowe rządu, nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od wspólnoty Zachodu determinacji w pomocy Ukrainie. Będę to robił od pierwszego dnia – mówił w expose premier Donald Tusk.







