Generał bliski Błaszczakowi zdymisjonowany. Pierwsza kadrowa decyzja nowego szefa MON

W poniedziałek 18 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zmianach osobowych w polskim wojsku. Gen. Krzysztof Radomski został zwolniony z funkcji szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej.

Pierwszy generał zdymisjonowany przez nowego szefa MON. Był szefem „wojskowego NIK-u”

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało w tej sprawie komunikat opublikowany na stronie MON oraz w jego mediach społecznościowych.

„Generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego” – czytamy w opublikowanej informacji.

W dalszej części komunikatu MON poinformowało, kto zajmie miejsce gen. Krzysztofa Radomskiego. „Jednocześnie na stanowisko szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej wyznaczony został pułkownik Arkadiusz Widła” – czytamy.

To pierwsza kadrowa decyzja podjęta przez nowego ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak informuje Onet, gen. Krzysztof Radomski był jednym z najbardziej zaufanych oficerów Mariusza Błaszczaka, poprzedniego szefa MON. Sam Inspektorat Kontroli Wojskowej to utworzona w 2022 roku instytucja nazywana wojskowym NIK-iem.

MON likwiduje podkomisję smoleńską. Macierewicz się nie poddaje

Wcześniejszą głośną decyzją nowego szefa MON była piątkowa likwidacja podkomisji smoleńskiej, która utworzona została ponad siedem lat temu. Jej szefem był do piątku poseł PiS Antoni Macierewicz, szef MON w latach 2015-2018.

W piątkowym komunikacie podano, że podkomisja „ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku [18.12] zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji. Od piątku członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji”.

Jednak w poniedziałek o godz. 12:00 zlikwidowana podkomisja wznowiła obrady. Poinformował o Antoni Macierewicz.

