Bodnar zmienia decyzje Ziobry. Cofnął powołania sześciu sędziom

Adam Bodnar podjął kolejną decyzję w roli ministra sprawiedliwości. Jak przekazało ministerstwo w komunikacie, 18 grudnia Bodnar cofnął powołania na stanowiska prezesów sądów. Jacek Szreder nie zostanie prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Stanisław Olchowy prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu, Bartosz Kamieniak Sądu Okręgowego w Lublinie, Paweł Siwek Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Anna Gąsior-Majchrowska Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, a Wojciech Karwat – prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu.

„Wszyscy wymienieni wyżej sędziowie zostali z wyprzedzeniem wyznaczeni na stanowiska prezesów sądów przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości” – zaznaczono w komunikacie. „Wobec trwających kadencji ich poprzedników nie doszło jeszcze do objęcia przez nich stanowisk funkcyjnych, co od strony formalnej umożliwia nowemu Ministrowi Sprawiedliwości cofnięcie decyzji o ich powołaniu” – dodano.

Bodnar podejmie kolejne kroki

O głównych powodach takiej decyzji nowego ministra sędziowie mają zostać poinformowani indywidualnie. „Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca jednak uwagę, że wszystkie wskazane osoby zostały wybrane przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości bez udziału w podjęciu decyzji organów samorządu sędziowskiego” – podkreśla resort. „Stało się to możliwe, ponieważ w 2017 roku zmieniono ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1452), umożliwiając taki sposób powoływania prezesów i wiceprezesów sądów wszystkich szczebli” – dodaje.

Jak informuje ministerstwo, w najbliższych dniach Bodnar zwróci się do zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych o wskazanie 2-3 kandydatów na prezesów tych sądów. „Minister Sprawiedliwości chciałby, aby to właśnie środowiska sędziowskie wskazały najlepszych kandydatów na prezesów, a to wskazanie będzie podstawą podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie także działania legislacyjne, aby przywrócić rzeczywisty wpływ władzy sądowniczej na obsadę stanowisk kierowniczych w sądach” – podkreślono w komunikacie.

Czytaj też:

Adam Bodnar reaguje na skandal w Sejmie. Takie zarzuty może usłyszeć BraunCzytaj też:

Symboliczny wniosek Bodnara. Tej decyzji nie chciał podjąć rząd PiS