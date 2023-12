Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Były szef CBA Mariusz Kamiński oraz polityk PiS Maciej Wąsik zostali skazani w środę na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej.

Andrzej Duda zaprosił w środę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – przekazało Joannie Miziołek źródło w Pałacu Prezydenckim.

Bodnar o wyroku ws. Wąsika i Kamińskiego: Sprawiedliwość dosięgnie każdego

Wcześniej były szef CBA komentował wyrok podczas konferencji prasowej w Sejmie. – To, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem, to było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili politycznie w naszym kraju – ocenił.

„Sprawiedliwość dosięgnie każdego, kto dopuszcza się łamania norm, przepisów, ustaw, niezależnie od zajmowanych stanowisk czy pełnionych ról społecznych” – skomentował Adam Bodnar. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że „o winie zdecydować może tylko niezawisły sąd i właśnie na tym polega praworządność”.

Afera gruntowa. Byli szefowie CBA dopuścili się nadużyć

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA) na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA, a także fałszowanie dokumentów. Kamiński i Wąsik dostali też 10-letni zakaz zajmowania stanowisk.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdążył zbadać apelacji złożonych przez skazanych, ponieważ w listopadzie 2015 roku cała czwórka została ułaskawiona przez Andrzeja Dudę.

Decyzja głowy państwa wywołała kontrowersje w środowisku prawników. Zdaniem części z nich, ułaskawić można tylko osobę prawomocnie skazaną. Umorzenie postępowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie z uwagi na zastosowanie prawa łaski zostało zaskarżone. Oskarżyciele posiłkowi w procesie przeciwko byłym szefom CBA wnieśli kasację do Sądu Najwyższego.

Postępowanie kasacyjne w SN w tej sprawie zostało jednak zawieszone 1 sierpnia 2017 r. SN uzasadnił wtedy swoją decyzję wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. prawa łaski. Na początku 2023 roku sprawa wróciła na wokandę SN.

