Media na świecie piszą o zmianach w TVP. „Rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością”

W środę 20 grudnia doszło do zmian w TVP. Najpierw minister kultury poinformował, że jeszcze we wtorek powołał nowe Rady Nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP, które następnie powołały nowe zarządy spółek. W środę przed godziną 11 do siedziby telewizji wszedł, powołany przez ministra kultury na przewodniczącego rady nadzorczej Piotr Zemła. Niedługo później TVP Info przestało nadawać, a strona portalu informacyjnego tvp.info zaczęła przenosić na główną stronę TVP.

Światowe media o zmianach w TVP

Sprawa nie umknęła uwadzę światowych mediów. Informuje o niej m.in. brytyjskie BBC, które bardzo często w polskiej debacie jest stawiane za wzór działania mediów publicznych.

„Kanał państwowej TVP Info nie jest nadawany w związku z rozpoczęciem reform Tuska” – możemy przeczytać w artykule na stronie BBC News. Autor artykułu opisuje uchwałę polskiego Sejmu i działania ministra kultury oraz protest posłów PiS.

„Media państwowe są w Polsce ważnym narzędziem. Około jedna trzecia osób czerpie wiadomości wyłącznie z niego, nie mając dostępu do prywatnych nadawców” – czytamy. „W ostatnich latach główne wieczorne programy informacyjne TVP oraz TVP Info stały się machiną propagandową rządu PiS, a nowa koalicja pod przewodnictwem prounijnego premiera Donalda Tuska obiecała wyborcom przekształcenie mediów państwowych w platformę »wiarygodne informacje«" – dodano.

W samym tekście bardzo dokładnie opisano również, jak PiS w 2015 roku przejął TVP i jak zmieniło stację. „Po objęciu urzędu w 2015 r. PiS w kontrolowaniu narracji TVP poszedł znacznie dalej niż jakikolwiek poprzedni rząd” – czytamy „Wielu Polaków na tyle dojrzałych wiekiem, że pamięta prymitywną propagandę władz komunistycznych z lat 70. i 80., twierdzi, że metody TVP były jeszcze gorsze” – dodał Adam Easton. W artykule wspomniano też o zakupie Polska Press przez Orlen oraz zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę „ustawie wymierzonej w należącą do USA TVN”.

„Pod rządami poprzedniego rządu Polska spadła z 18. na 57. miejsce w Światowym Indeksie Wolności Prasy” – pisze BBC. Jednocześnie stara się wytłumaczyć argumentację stosowaną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. „W jego definicji pluralizm mediów zostanie zmniejszony w wyniku utraty przez PiS kontroli nad TVP. TVP jest dla niego konserwatywnym bastionem przeciwko prywatnym nadawcom wspierającym nowy rząd koalicyjny” – czytamy.

Depeszę na temat zmian w publicznej telewizji w Polsce opublikowała też Agencja Reutera. „Prounijna koalicja Tuska przejęła w zeszłym tygodniu władzę od partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która według krytyków naruszyła niezależność sądów, popsuła stosunki z Unią Europejską i w ciągu ośmiu lat sprawowania urzędu zamieniła państwowe media w kanał propagandy” – czytamy w artykule.

Następnie jego autorzy opisali, jak doszło do zmiany władzy w mediach publicznych, informując o wyłączeniu TVP Info. „W środę wezwano policję, aby utrzymać porządek, gdy politycy PiS okupowali budynki TVP i innych państwowych mediów” – dodano.

„Rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością”

Politico w swoim artykule pisze, że „rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością, gdy rząd odzyskuje kontrolę nad mediami publicznymi”. Portal podaje, że sytuacja w mediach publicznych „faworyzowała PiS, a także prezydenta Andrzeja Dudę, co pomogło zmienić wynik wyborów parlamentarnych w 2019 roku i wyborów prezydenckich w 2020 roku. Media państwowe zdecydowanie wspierały PiS także w tegorocznej kampanii przed wyborami parlamentarnymi” oraz, że „rząd PiS wydał w tym roku na TVP ponad dwa miliardy złotych, a w latach 2017–2022 ponad siedem miliardów”.

O zmianach pisze także niemiecki Der Spiegel, przedrukowując depeszę agencji AFP. „W czasach narodowo-konserwatywnej partii PiS media publiczne w Polsce zajmowały się jedynie propagandą. Teraz jego następca Tusk podjął działania w kadrze kierowniczej – z natychmiastowymi konsekwencjami” – czytamy. Depeszę francuskiej agencji przedrukowało też m.in. Le Monde, The Guardian czy Euronews.

Informacja pojawiłą się także w anglojęzycznej wersji katarskiego portalu Aljazeera. „Zwolniono kierownictwo polskiej telewizji publicznej, radia i państwowej agencji informacyjnej PAP, a jeden publiczny kanał informacyjny, który według krytyków był upolityczniony za poprzedniego rządu, został wyłączony z emisji” – czytamy.„Krytycy twierdzą, że media państwowe, w szczególności całodobowy kanał informacyjny TVP Info, stały się narzędziem propagandy podczas ośmiu lat urzędowania PiS. W środę zniknął sygnał TVP Info i jej strona internetowa” – dodano w tekście.

W artykułach zagranicznych mediów trudno znaleźć informację, żeby dokonana zmiana była nielegalna.

