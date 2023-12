Sejm przyjął uchwałę ws. KRS. Bodnar zapowiada „normalny proces legislacyjny”

W środę 20 grudnia Sejm debatował nad poselskim projektem uchwały „w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym”. Projekt złożyli posłów KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

Sejm przyjął uchwałę, w której apeluje do członków KRS i prezydenta

W uchwale, powołując się na przepisy Konstytucji, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz na Traktat o Unii Europejskiej, a także na wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, posłowie stwierdzają, że wybór określonych członków KRS został podjęty z naruszeniem Konstytucji.

W związku z tym Sejm wzywa niekonstytucyjnie wybranych członków KRS do zaprzestania działalności w Radzie, deklaruje podjęcie odpowiednich działań na rzecz przywrócenia zgodności stanu prawnego ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi oraz apeluje o podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie do organów władzy, a w szczególności do prezydenta.

W uzasadnieniu autorzy powołali się także na konsekwencje działalności „neo-KRS” dla niezawisłości sądownictwa, pewności prawa oraz wolności jednostki. Zwrócili też uwagę na obowiązek wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Bodnar: Uchwała ma symboliczne znaczenie

W czasie burzliwej debaty, na pytania posłów dotyczące uchwały odpowiadał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Ona ma symboliczne znaczenie z punktu widzenia wskazania, że mamy po prostu konstytucyjny problem z jednym z organów, który ma do spełnienia bardzo ważną funkcję w państwie dla nas ta uchwała jest początkiem procesu

To nie jest tak, że to będzie uchwała i koniec i nic dalej. W tym tygodniu miałem spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które przez te ostatnie miesiące, lata pracowały nad rozwiązaniem problemu Krajowej Rady Sądownictwa. Mają oni projekty ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Jest projekt senacki, który został przygotowany przez Senat poprzedniej kadencji. Tylko, że ja w odróżnieniu od poprzedniego ministra sprawiedliwości nie zamierzam poprosić jednego czy drugiego posła, który nagle zbierze podpisy i wniesie projekt ustawy do Sejmu, tylko chcę po prostu przeprowadzić normalny proces legislacyjny.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu.

Za było 329 posłów, przeciw – 169. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

