Kto stanie przed komisją ds. wyborów kopertowych? Pełna lista nazwisk

Pierwsze obrady sejmowej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych rozpoczęły się o godzinie 9 w piątek. Rozmowy przebiegały w bardzo nerwowej atmosferze. Wielokrotnie ścierali się ze sobą posłowie opozycji i politycy z Koalicji Obywatelskiej.

Spotkanie zakończyło się po godzinie 12

Po godzinie 12 wymieniono osoby, które będą zeznawać. To Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Elżbieta Witek, Jarosław Gowin, Michał Dworczyk czy Mariusz Kamiński. Oprócz tego przesłuchani mają zostać: Adam Bielan, Michał Wypij, Jan Nowak, Ewa Wrzosek, Piotr Ciompa, Maciej Biernat, Bogdan Skwarka, Przemysław Sypniewski, Tomasz Zdzikot, Sylwester Marciniak, Bogdan Swkarka, Marian Banaś, Marek Zagórski, Jarosław Gowin, Tomasz Szczegielniak, Mariusz Haładyj i Magdalena Przybysz.

Nie wyrażono zaś zgody na to, by przed komisją stanął Borys Budka, Rafał Trzaskowski i Małgorzata Kidawa-Błońska. Obrady komisji trwały do 12:30.

Co badać ma sejmowa komisja śledcza?

Jak informowaliśmy, komisja śledcza będzie badać legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Szefem komisji został Dariusz Joński z KO, a jego zastępcami – Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Romowicz z Polski 2050 i Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości – ogłoszono 12 grudnia.

W piątek członkowie komisji ustalali liczbę stałych doradców komisji i przyjęcie propozycji kandydatur, a także rozpatrywali wnioski dowodowe zgłoszone przez członków. Oprócz tego rozpatrzyli wnioski dowodowe w zakresie pierwszych osób wezwanych w celu złożenia zeznań przed komisją – informował Sejm w komunikacie.

