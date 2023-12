Polityk PiS chce postawić Tuska przed Trybunałem Stanu. „To zwykłe bezprawie”

Łukasz Schreiber był jednym z polityków PiS, który pojawił się w tym tygodniu w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza, aby „bronić” mediów publicznych. Był także w budynku Polskiej Agencji Prasowej. – Ja nic nie okupowałem, natomiast byłem tam. Nie sprowadzajmy tej sprawy do jakiegoś kawału, czy zabawy, bo mówimy o rzeczy bardzo poważnej – tłumaczył były minister na antenie Radia Zet. – Nie chodzi o to, że władza, która ma większość, nie może dokonywać pewnych zmian, bo jak najbardziej może. Chodzi o to, żeby dokonywała je w granicach prawa – dodawał.

– Mówimy o niebywałym skandalu. Czegoś takiego w III RP jeszcze nie było. To jest po prostu zwykłe bezprawie. Na podstawie uchwały sejmowej, aktu prawa wewnętrznego podważa się ustawy – przekonywał polityk PiS.

Schreiber chce postawić Tuska przed Trybunałem Stanu

Były minister krytykował również działania obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który dokonał zmian w zarządach mediów publicznych. – On nie ma do tego uprawnień i żadna uchwała sejmowa nie może tego zmienić. Minister kultury może powoływać się na obowiązujące prawo na księżycu, ale nie ma prawa do tego, by w taki sposób działać. Jestem zdumiony, że tak wiele osób przyjmuje to bez mrugnięcia okiem, że ekipa, która szła do władzy pod hasłem praworządności, w tak bezczelny sposób gwałci polską Konstytucję i odbywa się to także wśród wielu dziennikarzy z aprobatą – stwierdził.

– Ja jestem zdeterminowany i na pewno będę robił wszystko, by do tego doprowadzić, żeby stanął przed Trybunałem Stanu za to. On na pewno, na pewno Prezes Rady Ministrów (Donald Tusk). Za takie działanie trzeba odpowiedzieć prawnie. Nie może być w Polsce zgody na to, byśmy sprowadzali nasz kraj do roli Bantustanu – podsumował.

