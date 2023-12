Determinacja posłów PiS. Nie wykluczają świąt w TVP i PAP

Posłowie PiS pojawili się w siedzibie TVP zanim Sejm zdążył przegłosować uchwałę w sprawie mediów publicznych. Spędzili w budynku całą noc. Obecny był także Jarosław Kaczyńskim, który ogłosił, że politycy PiS będą pełnić „dyżury”, więc nad ranem przybyli kolejni „dyżurni” – wśród nich posłanka Joanna Borowiak, która miała zostać poturbowana, gdy do TVP weszły nowe władze. Poza tym politycy PiS obecni są w budynku Polskiej Agencji Prasowej.

W piątek przed południem poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk potwierdził w rozmowie z „Faktem”, że „interwencja poselska” w PAP nadal trwa. – W tej chwili jest kilkunastu posłów, w zależności od pory dnia i nocy. Niektórzy są tu już kilkanaście godzin, niektórzy już kilkadziesiąt, ale oczywiście, że się zmieniamy – relacjonował. Jak dodał, sam spędził w budynku już 17 godzin. — Będziemy tu do momentu, do którego ta interwencja będzie konieczna – zapowiadał polityk.

Posłowie PiS spędzą święta w TVP i PAP?

Również poseł PiS Kazimierz Smoliński, który był w budynku PAP w towarzystwie m.in. Piotra Glińskiego, zapowiadał, że politycy będą „czuwać cały czas”. – Niewykluczone, że nawet w święta będziemy pilnować. Ja pamiętam dobrze 2016 r., gdy opozycja okupowała Sejm. My takich rzeczy nie robimy, abyśmy Sejm okupowali – zauważał. – Ja nie będę tam w święta, ale myślę, że młodsi posłowie mogą tam być – przekazał.

— Jesteśmy cały czas, do skutku. Trzeba pokazać, że się nie godziny na tego rodzaju działania. To jest zwykłe bezprawie. Kwestia świąt i Wigilii również wchodzi w grę. Jest to smutne, ale w naszej ocenie tylko taki symboliczny protest może zatrzymać tego rodzaju bezprawne działania tej nowej władzy, czyli „koalicji 13-go grudnia” – powiedział z kolei Łukasz Schreiber.

