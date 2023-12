Rząd „spacyfikuje” weto Dudy? Nieoficjalnie: Pilne konsultacje w ministerstwie

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział jednak, że ją zawetuje. „Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa” – oświadczył. Poinformował jednocześnie, że po świętach niezwłocznie złoży do Sejmu własny projekt. „W związku z powyższym wzywam marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz marszałka Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską do pilnego zwołania obrad obu Izb w celu rozpatrzenia i przyjęcia projektu jeszcze w tym roku” – zaapelował.

Jak ustalił portal money.pl, w Ministerstwie Finansów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają „pilne konsultacje”. "Wiemy też, że w rządzie ruszyły prace, dzięki którym uda się »spacyfikować« zapowiedź prezydenta. Z naszych ustaleń wynika, że nad odpowiedzią pracują już minister finansów Andrzej Domański, ale też wiceminister Hanna Majszczyk, uznawana za ekspertkę od budżetu, oraz Maciej Berek, sekretarz Rady Ministrów" – czytamy dalej.

Wymiana zdań między Dudą a Tuskiem

Ruch Andrzeja Dudy skomentował wcześniej Donald Tusk. „Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi »kominówkę«, czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym” – napisał premier.

Prezydent odpowiedział za pośrednictwem platformy X. „Panie premierze, cieszę się, że pisze pan, że sobie poradzicie. To oznacza, że tak jak apelowałem zwołacie Sejm i Senat po Świętach i przegłosujecie moja ustawę, w której będą podwyżki dla nauczycieli itp. ale bez 3 mld na publiczne media. I wzajemnie – Wesołych Świąt panie premierze!” – napisał Duda.

Posłowie PiS wyszli z sali podczas głosowania

Nowela ustawy okołobudżetowej wprowadza m.in. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc. i zwiększenie środków dla samorządów. Znalazł się w niej również zapis przyznający niemal 3 mld zł mediom publicznym. Ustawę poparła zdecydowana większość posłów (244 na 270 obecnych na sali). W głosowaniu nie wzięli udział posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyszli z sali.

