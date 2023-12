Policjanci zaniepokojeni wetem prezydenta. „Niezbyt miły prezent pod choinkę”

W sobotę 23 grudnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetował ustawę okołobudżetową na rok 2024. Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa określa m.in. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc. i zwiększenie środków dla samorządów. Znalazł się w niej również zapis przyznający niemal 3 mld zł mediom publicznym. I to ten ostatni punkt prezydent wskazuje jako przyczynę swojej decyzji. Jednocześnie Duda poinformował, że po świętach niezwłocznie złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej.

Policjanci komentują weto prezydenta. Zapowiadają działanie

Zaniepokojeni decyzją prezydenta są policjanci, którzy oczekują na podwyżki od nowego roku.

„Niezbyt miły prezent pod choinkę otrzymały tysiące Policjantów. Zapowiadane i zapisane w odpowiednich przepisach podwyżki stanęły właśnie pod znakiem zapytania. Początek roku to zawsze czas podejmowania decyzji o tym, czy odejść ze służby, czy nadal w niej pozostać. Jednym z czynników są zawsze kwestie finansowe. Wczorajsza decyzja Pana Prezydenta może być dla wielu z nas kamyczkiem, który przeważy szalę. Kryzys kadrowy formacji może się więc pogłębić” – czytamy w piśmie opublikowanym w wigilię przez Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związek zapowiada kolejne kroki w tej sprawie.

„Mając na uwadze konieczność wyjaśnienia dalszego losu rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji materialnej funkcjonariuszy bezpośrednio po świętach Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwróci się z pytaniem do Pana Prezydenta jak zostaną potraktowane w prezydenckim projekcie ustawy służby mundurowe w tym Policja” – czytamy.

W tej sprawie już w środę ma być skierowany do prezydenta list.

– To jest naprawdę zła informacja, że jakiś polityczny konflikt ma wpływ na rozchwianie nastrojów w służbach. Nie powinno to mieć miejsca – powiedział w poniedziałek 25 grudnia Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów w RMF FM. – Pan prezydent mówił o nauczycielach jedynie, że te ich podwyżki będą niezagrożone i nie zająknął się jednak słowem o służbach mundurowych. Będziemy chcieli dowiedzieć się jak według tego jego pomysłu, bo zadeklarował, że on sam złoży projekt ustawy, będzie wyglądała sytuacja mundurowych, policjantów i innych służb – dodał.

