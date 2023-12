Co o ograniczeniu liczby lekcji religii sądzą Polacy? Zdanie można odgadnąć po opcji politycznej

W połowie grudnia nowa ministra edukacji zapowiedziała, że chce ograniczyć religię w szkołach do jednej lekcji finansowanej z budżetu państwa. — Dwie godziny lekcji religii to przesada. Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa; jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, także finansowa – mówiła Barbara Nowacka.

O te plany zapytano respondentów w badaniu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez United Surveys. Z sondażu wynika, że 67 proc. ankietowanych ocenia planowane zmiany pozytywnie. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 41,1 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. Odpowiedzi "raczej dobrze" udzieliło 25,9 proc.

Mniej lekcji religii w szkołach. Co sądzą Polacy?

Sondaż United Surveys wskazuje, że przeciwnego zdania jest 28,7 proc. ankietowanych (9,1 proc. ocenia tę propozycję "raczej źle", a 19,6 proc. "zdecydowanie źle"). Brak zdania w tej kwestii wyraziło natomiast 4,3 proc.

We wnioskach z badania stwierdzono też, że 92 proc. wyborców koalicji rządzącej popiera te zmiany. Zwolennicy opozycji są niemniej zgodni. 86 proc. nie podoba się pomysł nowej minister edukacji.

Plany Barbary Nowackiej są szeroko komentowane. Choć pomysł ma szerokie grono zwolenników, to już wkrótce po wypowiedzi głos w sprawie zabrał marszałek Sejmu. Szymon Hołownia nie poparł jednoznacznie polityczki z Koalicji Obywatelskiej. — Przede wszystkim uważam, i mówiliśmy to jako społeczność Polski 2050, że decyzję w sprawie tego, ile lekcji religii powinno być w szkole, powinna podejmować społeczność szkolna, a nie żaden minister czy biskup – przekonywał lider Polski 2050.

Marek Jędraszewski: Dlaczego chce się duchowo okaleczać pokolenia polskich dzieci?

Temat wrócił także w czasie Pasterki na Wawelu. – Dlaczego arbitralnie pragnie się ograniczyć liczbę godzin przeznaczonych na katechizację w szkole, podczas których głosząc prawdę o Chrystusie, głosi się pełną prawdę o człowieku? Dlaczego tym samym uderza się w same fundamenty europejskiej kultury? Dlaczego chce się duchowo okaleczać kolejne pokolenia polskich dzieci i młodzieży, jak to już czyniono u nas w czasach PRL? Dlaczego nie chce się miłować człowieka w całej prawdzie jego człowieczeństwa, do której należy również wymiar transcendencji, czyli odniesienia człowieka do Boga? – pytał abp Marek Jędraszewski.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia metodą CAWI na grupie 1000 osób.

