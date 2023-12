Gorąca środa w polityce. Prezydent szykuje propozycję ustawy, a rząd zajmie się szkolnictwem

W sobotę prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową. Argumentował to sprzeciwem wobec przekazania 3 miliardów złotych na media publiczne w taki sposób, w jaki robił to w ostatnich latach rząd Prawa i Sprawiedliwości. Temat wraca na wokandę od razu po świętach.

„Po Świętach niezwłocznie złożę do Sejmu własny projekt, dotyczący m. in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej” – pisał w przeddzień wigilii prezydent Andrzej Duda. Projekt ma zostać złożony, zgodnie z dotychczasowymi zapewnieniami, w środę rano.

Sejmu po świętach ma nie być

Co więcej, w sobotnim oświadczeniu prezydent wzywał do zwołania jeszcze w tym roku posiedzeń Sejmu i Senatu. Na to się nie zanosi. – Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi – usłyszała od jednego wiceministra Gazeta Wyborcza.

W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Piotr Zgorzelski, który stwierdził, że „prezydent nie będzie ustawiał harmonogramu Sejmu”. – Marszałek Hołownia ustawił posiedzenie na 10 i 11 stycznia i nic tu się moim zdaniem nie zmieni – zapowiedział polityk dodając, że rząd ma już plan na rozwiązanie impasu.

Rząd zajmie się szkolnictwem wyższym

Na godzinę 11 zwołane zostało posiedzenie Rady Ministrów, na którym, poza prezydenckim wetem, poruszony zostanie m.in. temat projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozmowy dotyczyć mają także projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Rząd ma się zająć również wnioskiem o wycofanie decyzji o zatwierdzeniu kandydatów Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej oraz, na wniosek ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana, debatować nt. zmian w rozporządzeniu ws. pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji udzielanej niektórym przedsiębiorcom.

Komisje będą opiniować ustawę okołobudżetową

Ponadto w Sejmie odbyć się mają posiedzenia dwóch komisji – ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Obie zająć się mają rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2024 w podległych sobie zakresach. Pierwsza z nich odbędzie się o godzinie 15, a druga o 19:30.

