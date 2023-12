Oto najważniejszy wicemarszałek. Ujawniono decyzję Hołowni

Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie podejmował decyzje dot. nieobecności posłów na komisjach czy posiedzeniach Sejmu, będzie decydował o przyjmowaniu zagranicznych delegacji i ws. zagranicznych podróży parlamentarzystów – podaje „Rzeczpospolita”.

Drugi zastępca Hołowni – Czarzasty

Zgorzelski jest też zastępcą Hołowni. Jest nim również Włodzimierz Czarzasty – lider Nowej Lewicy. Będzie miał za zadanie zajmować się sprawami dot. pomocy socjalnej i podejmował decyzję dot. wniosków o wydanie paszportu dyplomatycznego – ujawnia dziennik.

W dalszej kolejności jest Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Wśród jej kompetencji są sprawy związane z warunkami wykonywania mandatu poselskiego i petycje. Dalej w hierarchii znajduje się Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej – będzie realizowała decyzje prezydium Sejmu i sprawowała nadzór nad działalnością Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, a także organizowała spotkania i wydarzenia ws. współpracy międzynarodowej.

Bosak wymieniony na samym końcu

Jako ostatniego „Rzeczpospolita” wymienia jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. Warto wspomnieć, że Lewica złożyła wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka. Poparli go także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Związane jest to ze skandalem dot. zachowania Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy zgasił chanukowe świece. „Rz” wskazuje, że będzie zajmował się sprawami związanymi z interpelacjami i zapytaniami poselskimi, a także z zatrudnieniem asystentów członków komisji sejmowych.

Wynika z tego, że Piotr Zgorzelski ma największe uprawnienia.

2. posiedzenie Sejmu w drugą środę 2024 roku, o godzinie 10

21 grudnia po raz ostatni posłowie zebrali się w Sejmie, w ramach 1. posiedzenia. 2. posiedzenie zaplanowane zostało na 10 stycznia 2024 roku.

Będzie dotyczyło „komisji ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r”. – czytamy.

