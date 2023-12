PiS z wnioskiem o odwołanie Sienkiewicza. Błaszczak o grupie „wysokich, barczystych panów w PAP”

– Klub Parlamentarny PiS złoży dziś wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika służb specjalnych Bartłomieja Sienkiewicza delegowanego przez Donalda Tuska na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten wniosek składamy ze względu na próbę siłowego przejęcia mediów publicznych przez pułkownika Sienkiewicza – poinformował w Sejmie Mariusz Błaszczak.

To odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na wydarzenia ostatnich dni. Od momentu przyjęcia przez Sejm uchwały mamy do czynienia z gruntownymi zmianami w mediach publicznych. Zaledwie w ciągu ostatniej doby zdążył pojawić się już trzeci prezes TVP. Pracy nowego rządu nie ułatwia także kwestia prezydenckiego weta do ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z oczekiwaniami opozycji, Andrzej Duda krytycznie odniósł się do zapisu o przeznaczeniu 3 mld zł na media publiczne. Głowa państwa zaproponowała własne rozwiązanie.

Mariusz Błaszczak: Grupa barczystych panów chciała przejąć budynek PAP

Szef klubu PiS mówił na konferencji prasowej o „grupie silnych panów”, którzy weszli do Polskiej Agencji Prasowej i próbowali przejąć budynek agencji. – Sam byłem świadkiem tych wydarzeń. Po godz. 3:00 nad ranem, 23 grudnia br. weszło do PAP ok. 10 wysokich, barczystych panów próbujących w ten sposób doprowadzić do siłowego przejęcia tej instytucji – relacjonował.

– Na straży praworządności stanęli posłowie PiS. Nie zgadzamy się na stosowanie takich metod. Jeżeli koalicja 13 grudnia (jak opozycja nazywa zwycięską koalicję – red.) chce zmienić porządek prawny, to do tego służy parlament, a więc projekt ustawy, który następnie miałby być uchwalony, a potem podpisany przez prezydenta RP – przekonywał poseł PiS.

