Przetasowanie w samorządzie w Katowicach. KO odbierze władzę PiS

Jak przekazała „Gazeta Wyborcza”, w składzie katowickiego samorządu dojdzie do istotnych zmian, które podczas środowej konferencji w willi Goldsteinów ogłosił prezydent miasta. – Dobra współpraca w radzie miasta miała wpływ na to, że od 1 stycznia powołuję Jarosława Makowskiego na funkcję wiceprezydenta Katowic – poinformował Marcin Krupa.

Jarosław Makowski wiceprezydentem Katowic

Samorządowiec podkreślił, że podczas jego dziewięcioletniej kadencji w mieście doszło do wielu zmian personalnych i partyjnych, a jego ugrupowanie – Forum Samorządowe – rozszerzyło lokalną współpracę z różnymi partiami. – Zmieniła się także scena polityczna – zauważył. Podczas wystąpienia podziękował obecnemu na konferencji Mariuszowi Skibie – ustępującemu ze stanowiska radnemu Prawa i Sprawiedliwości.

W willi Goldsteinów pojawił się także Makowski, który zwrócił uwagę na to, że powrót Koalicji Obywatelskiej do rządów w Katowicach to wyraz naturalnej potrzeby reprezentacji związanej z wysokim poparciem w tym mieście. Jak ustalił portal Ślązag.pl, nowy sojusz Forum Samorządowego i KO „będzie rządzić z 23-osobową większością”. Poza koalicjantami mandatem dysponuje trzech przedstawicieli PiS, jeden reprezentant Polski 2050 oraz jeden radny niezależny.

Katowice. Zmiana w zarządzie miasta

– Zapowiadaliśmy przed wyborami, że będziemy się starali zaistnieć w samorządach. Bierzemy współodpowiedzialność za Katowice – oświadczył obecny na konferencji szef KO na Śląsku Wojciech Saługa, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”. Pozostający na stanowisku wiceprezydent miasta Bogumił Sobula podkreślił, że do tej pory przyszli koalicjanci w najważniejszych sprawach zawsze osiągali „kompromis oparty na zaufaniu”.

Jak przekazał portal Ślązag.pl, prezydent Katowic „systematycznie oddalał się od PiS”, krytykując politykę samorządową Mateusza Morawieckiego i działania podejmowane w tej sprawie przez Andrzeja Dudę. W tym samym czasie KO, początkowo krytykująca władze miasta, miała powoli zbliżać się do Forum Samorządowego, co doprowadziło do doniesień o „cichej koalicji” ugrupowań.

