Ekspert diagnozuje postawę Kaczyńskiego. „Halucynacja polityczna”

W środę, 27 grudnia dr Mirosław Oczkoś wziął udział w programie Fakt LIVE. Podczas rozmowy ocenił działania podejmowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości od czasu ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych. Skomentował też przemówienie Michała Adamczyka.

Dr Oczkoś o „powyborczym szoku” w PiS

Ekspert w dziedzinie marketingu politycznego, komunikacji grupowej i wizerunku stwierdził, że zachowania przejawiane przez posłów PiS na sali sejmowej wskazują na „szok powyborczy” i zagubienie. – To widać na przykład, jak wykrzykują do pana marszałka Hołowni. Pan Suski obraża go, wyzywa od Hitlera i Jaruzelskiego. Już nie wiadomo, jakich używać inwektyw – powiedział, cytowany przez „Fakt”.

Dr Oczkoś zwrócił również uwagę na postawę prezesa partii. – U pana Kaczyńskiego pojawiła się też halucynacja polityczna. Że jest tak, jak mu się wydaje, albo jak mu mówią, a nie tak, jak jest – dodał. Podkreślił, że zachowanie byłego wicepremiera ma związek z szokiem po zakończeniu „państwa prywatnego”. – Trochę jest poza rzeczywistością, żyje w swoim świecie, rozgrywa swoje gry polityczne – zauważył.

Adamczyk „niczym w oknie papieskim”

Ekspert odwołał się także do wydarzenia, które miało miejsce po powołaniu Michała Adamczyka na prezesa Telewizji Polskiej przez Radę Mediów Narodowych. Dziennikarz przemawiał wówczas z okna do ludzi protestujących przy jednej z siedzib TVP w Warszawie. – Niczym w oknie papieskim (...) Że właśnie tutaj miastu i Placu Powstańców objawił się nowy prezes. Tylko to już jest groteska – ocenił dr Oczkoś.

Do wystąpienia Adamczyka specjalista odniósł się także w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – To, co się działo w tym oknie, to rzeczywiście było robienie z ludzi wariatów – stwierdził. Podkreślił również, że politycy PiS mogą nie czuć „komizmu tej sytuacji”. – To nawet nie jest śmieszne, to jest żenujące – podsumował.

