Co dalej z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Wciąż nie odebrali postanowień

W czwartek, 21 grudnia Szymon Hołownia podpisał postanowienia o wygaszeniu mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jak ustaliło RMF FM, po siedmiu dniach od ogłoszenia decyzji politycy Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie odebrali ich z poczty.

Kamiński i Wąsik bez mandatów

– Tu żadnego skandalu nie ma. Pan też nie musi pierwszego dnia od awiza biec na pocztę. Idzie pan wtedy, kiedy uzna pan to za stosowne – powiedział rozgłośni Waldemar Buda. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że zgodnie z prawem były szef służb specjalnych i jego zastępca mają na odebranie postanowienia dwa tygodnie i mogą to zrobić w dowolnym momencie.

Do tego czasu decyzja nie może jednak zostać ogłoszona w Monitorze Polskim, a byli posłowie nie mogą jej zaskarżyć. Opóźnienie może również wpłynąć na termin wydania decyzji o wykonaniu kary. Obrońca polityków złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego, w którym przewidział ewentualność opóźnienia go do momentu udostępnienia decyzji w oficjalnym publikatorze aktów prawnych.

Afera gruntowa. Wpłynął wniosek obrońcy

Sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku, a na wydanie decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu ma dwa tygodnie. Jak ustaliło RMF FM, w związku z tym sędzia odpowiedzialna za sprawę skierowała do Szymona Hołowni prośbę o przekazanie odpisu decyzji. Dokument ma zawierać informacje o tym, czy byli posłowie odebrali postanowienia oraz, czy i w jakim terminie odwołali się do Sądu Najwyższego.

Ze względu na nieodebranie decyzji politycy nie złożyli do tej pory odwołania do naczelnego organu władzy państwowej. Jak ustaliło RMF FM, Szymon Hołownia nie wyłączył też ich kart poselskich, ponieważ podjął decyzję o wstrzymaniu się z tą czynnością do czasu ogłoszenia ostatecznej decyzji Sądu Najwyższego. „Mogliby teoretycznie dziś przyjść na posiedzenia komisji sejmowych” – zauważyła rozgłośnia.

