Paweł Kukiz dla „Wprost”: Sytuacja w Polsce przypomina tę przed zaborami

Jak zakończy się batalia o media publiczne? Zdaniem posła Pawła Kukiza, to, co obecnie dzieje się w TVP, Polskim Radiu i PAP, to „efekt partyjnego, postkomunistyczny ustroju w pigułce”. – PiS zrobił z TVP swoją partyjną tubę propagandową, to oczywiste. Ale sądząc po metodach jej przejmowania przez ich następców, można spodziewać się w niej w przyszłości jeszcze większych, bo atrakcyjniej podanych, manipulacji – mówi w rozmowie z „Wprost” parlamentarzysta.

W środę Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że w związku z decyzją prezydenta RP o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Andrzej Duda, tłumacząc, dlaczego zawetował ustawę okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne, mówił, że „nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa”. – Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić – podkreślił prezydent. W opinii Pawła Kukiza, dokonywane przez nową ekipę rządzącą porządki w mediach publicznych, zmierzają w złym kierunku. – Już pierwszy krok, przejęcie mediów w drodze uchwały, to rozwiązanie niekonstytucyjne i świadczące o tym, że nowa władza traktuje te media nie jako własność wszystkich Polaków, a swój „partyjny łup” – mówi. Jak zaznacza, „poprzednicy” też traktowali TVP przedmiotowo.