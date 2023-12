Odwołano szefa Agencji Badań Medycznych. Pogrążył go raport NIK?

W zaprzysiężonym 13 grudnia rządzie premiera Donalda Tuska – który tworzy sojusz KO, PSL, PL 2050 i Lewicy – tekę ministra zdrowia objęła Izabela Leszczyna.

Zwolniono szefa Agencji Badań Medycznych

Było oczywiste, że to dopiero początek zmian kadrowych w obszarze służby zdrowia. W czwartek, 28 grudnia, stanowisko prezesa Agencji Badań Medycznych stracił dr hab. Radosław Sierpiński.

Jak wynika z ustaleń Radia Zet, był on jedną z pierwszych osób wyznaczonych do zwolnienia przez obecny rząd. Sierpiński to były asystent prof. Łukasza Szumowskiego, który był ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2018-2020.

Agencji Badań Medycznych została utworzona w marcu 2019 r. Jej głównym zadaniem jest wspieranie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Agencja otrzymuje na to 0,3 proc. przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Negatywny raport NIK z czerwca 2023 r.

Najwyższa Izba Kontroli, na czele której stoi Marian Banaś, opublikowała w czerwcu tego roku raport, w którym sformułowano zastrzeżenia pod adresem ABM. Pod lupę wzięto efekty spożytkowania 888 mln zł, które otrzymała wspomniana jednostka od NFZ w latach 2020-2022.

„Z roku na rok do Agencji Badań Medycznych trafiało coraz więcej pieniędzy, jednak do końca czerwca 2022 r. jej działalność nie przyniosła wymiernych korzyści ani systemowi ochrony zdrowia, ani budżetowi państwa. To oznacza, że choć NFZ, którego ponad 90% przychodów stanowią składki zdrowotne przekazał ABM ponad 888 mln zł, pożytek z jej działalności dla pacjentów był niewielki” – czytamy na stronie NIK.

Kontrolerzy NIK wskazali także, że Sierpiński łączył funkcję prezesa ABM z pracą w kilku radach nadzorczych, w tym tych niezwiązanych ze służbą zdrowia.

Czytaj też:

Wycofano kandydatury do TSUE i Sądu UE. KPRM o zespole konkursowym: Nie są ekspertamiCzytaj też:

Szef CBŚP Paweł Półtorzycki odwołany. „To nie jest degradacja”