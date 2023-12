Tusk o zarobkach w TVP. „Te pieniądze raczej będą musieli oddać”

W czwartek 28 grudnia wieczorem poseł KO Dariusz Joński ujawnił wyniki kontroli poselskiej w sprawie wynagrodzeń gwiazd TVP za czasów rządów PiS. Z jego ustaleń wynika, że Michał Adamczyk i Jarosław Olechowski w ciągu roku zarobili ponad 1 mln zł brutto.

Tusk pisze o „Marszu Milionerów Kaczyńskiego”...

Do sprawy tego samego dnia odniósł się Donald Tusk w krótkim wpisie. „Zarabiali tyle, ile kłamali. Kosmicznie. Krótka historia TVP” – napisał polski premier.

Lider PO ponownie odniósł się do sprawy w piątek, zamieszczając tym razem ciut dłuższy wpis w serwisie X.

„Niektórzy zarabiali CZTERDZIEŚCI RAZY więcej od nauczycieli czy pielęgniarek. A lista hańby jest znacznie dłuższa” – napisał Tusk. „Czy pójdą na czele Marszu Milionerów Kaczyńskiego? Raczej nie. Czy będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak” – dodał.

...PiS o „tłustych kotach z TVP za PO”

W odpowiedzi na zarzuty Donalda Tuska i innych polityków koalicji rządzącej dotyczące zarobków w TVP, politycy PiS rozpoczęli zorganizowaną akcję w mediach społecznościowych, w której zarzucają wysokie zarobki w TVP za rządów PO-PSL w latach 2007-2015.

„Flip i Flap Michał Szczerba i Dariusz Joński w swoim »raporcie« o zarobkach kilka nazwisk pominęli – poniżej szczegóły. Może podajcie informacje, ile płacicie Płusce, Czyżowi, Błońskiemu i innym”... – napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek, linkując do artykułu z Polskiego Radia 24 z października tego roku, w którym mowa jest o zarobkach popularnych dziennikarzy mediów publicznych z lat 2007-2015, którzy obecnie pracują w mediach prywatnych lub prowadzą swoje projekty.

Również na koncie PiS w portalu X pojawiła się grafika obrazująca te kwoty z podpisem „Tak tłuste koty z TVP za czasów PO”.

Do kwestii odniósł się również poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, poruszając trzy kwestie. „»Gwiazdy« TVP takie jak Orłoś, Kraśko, Tadla w latach 2014-2015 zarabiały porównywalne kwoty w zestawieniu w ówczesną średnią krajową” – stwierdził. „Czy zbyt wysokie wynagrodzenia są uzasadnieniem dla łamania prawa i wchodzeniem z osiłkami do mediów? Straty dla TVP oraz innych spółek, związane z przeprowadzanym zamachem – odszkodowania dla reklamodawców, produkcja nieoglądanego sygnału ośrodków regionalnych itd. liczą się przez te kilkanaście dni w milionach złotych. To rozumiem bez znaczenia?” – dodał.

