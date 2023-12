Internetowe spięcie Szydło ze Szczerbą. „Możesz sobie wyć i rzucać oszczerstwa”

W piątek, 29 grudnia w mediach społecznościowych doszło do starcia między byłą premier Beatą Szydło i posłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Szczerbą. „Panie Szczerba, pan to się nadaje co najwyżej do biegania z pizzą dla migrantów na granicy, a nie do oceniania działań Prezydenta RP” – napisała w serwisie X (dawniej Twitter) europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Kłótnia o liczbę posłów w Sejmie

„Poza tym Sejm nie może »liczyć 458 posłów«, bo wg Konstytucji RP jest ich 460” – dodała. Wpis to odpowiedź na wcześniejszy post posła, w którym stwierdził, że w związku z wygaszeniem mandatów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi liczba posłów w Sejmie zmniejszyła się o dwie osoby.

twitter

„Są przestępcami, pozbawionymi praw publicznych. PAD może ich tylko ułaskawić, by nie trafili do ciupy. Potwierdzi tym samym swoje bezprawne działanie z 2015 roku »uwalniające wymiar sprawiedliwości od tej sprawy«” – dodał w tym samym wpisie Szczerba. Szydło stwierdziła, że działania prowadzące do „niekonstytucyjnego zmniejszenia liczby posłów” są niebezpieczne dla kraju i obywateli.

Walka na wpisy. Szydło odpowiada Szczerbie

„U granic Polski trwa wojna, o czym przypominają chociażby dzisiejsze wydarzenia, a wy wprowadzacie w Polsce chaos i niszczycie polski ustrój prawny” – zwróciła się do polityka KO. Szczerba nie odniósł się bezpośrednio do jej wpisu. „Poszły pozwy z roszczeniami wobec członków organów spółki Enea za elektrownię węglową. Ale matką chrzestną przekrętu w Ostrołęce jest Beata Szydło” – ogłosił jednak godzinę później.

twitter

Była premier ponownie skomentowała słowa polityka. „Szczerba napisał jeden bzdurny wpis, a kiedy został wyśmiany, próbuje dalej kąsać. Szczerba, możesz sobie wyć i rzucać oszczerstwa we wpisach, nic więcej nie potrafisz” – dodała.

twitterCzytaj też:

Oburzony poseł PiS wyszedł ze studia Polsat News. „Pan jest zerem”Czytaj też:

Spięcie w siedzibie Polskiego Radia. Błaszczak przepytywał nowego prezesa