Hirek Wrona o TVP: Bizancjum z lat 70. Nie jestem zaskoczony likwidacją

Agnieszka Niesłuchowska-Szczepańska, „Wprost”: Z nadzieją czy niepokojem patrzy pan na to, co się dzieje wokół mediów publicznych? To początek wielkiej rewolucji?

Hirek Wrona: Czas pokaże, czy zmiany faktycznie nastąpią, czy nie. Zacząłem pracę w mediach publicznych za komuny. Odkąd pamiętam, mówiono, że najlepszym pomysłem na odnowę mediów jest zburzenie wszystkiego i budowanie od nowa.

Szef resortu kultury poinformował o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Dodał, że to kontynuacja wcześniejszego procesu. Wcześniej w stan likwidacji postawił TVP i PAP. Spodziewał się pan takiego obrotu spraw?

Nie byłem specjalnie zaskoczony. Patrząc na media publiczne z punktu widzenia biznesowego, przez cały czas funkcjonowały według zasad bizancjum stworzonego przez Macieja Szczepańskiego w latach 70.

Na litość boską, tam potrzebne są reformy!

Od czego należy zacząć?

Od uzmysłowienia sobie, że to jest jakaś chora sytuacja. Szefostwo mediów wydaje bez umiaru publiczne pieniądze. A jak brakuje – to dzięki zaprzyjaźnionym politykom – dosypuje kolejną transzę pod pretekstem misji. Jeśli się tego nie zmieni, nie skończymy z tą patologią. Trzeba zbudować solidny bufor między polityką a mediami publicznymi, by politycy nie mogli w prosty sposób ingerować w media publiczne.

Co w dalszej kolejności?