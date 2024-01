Morawiecki atakuje Tuska. „Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone”

Mateusz Morawiecki nagrał krótki film, który w środę, 3 stycznia, trafił do sieci. Ostrzega w nim widzów, że bezpieczeństwo Polski jest zagrożone.

– Dlaczego? Koalicja ośmiu gwiazdek zdążyła się już zgodzić w Brukseli na pakt migracyjny, a teraz słyszymy, że niektóre kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii są kwestionowane – mówi były premier.

Obawia się, że tego typu działania odbiją się na polskiej pozycji w NATO oraz stawiają pod znakiem zapytania naszą zdolność do obrony granic.

– W tym samym czasie obserwujemy, że Rosja nie zamierza się zatrzymać i będzie dążyć do podporządkowania i zniewolenia naszej części Europy – mówi dalej.

– Powinniśmy jako Polacy pytać nowy rząd: dlaczego milczycie w sprawie paktu migracyjnego? Dlaczego się na niego zgodziliście? Oni unikają tego tematu, chcą go zamilczeć. Oni są skrajnie nieodpowiedzialni, chcą narazić Polskę na nielegalną imigrację, co zaowocuje wieloma nieznanymi do tej pory zagrożeniami. Patrzmy tej władzy na ręce, działajmy razem dla bezpiecznej Polski – apeluje były premier.

