Kolejny skandal w TV Republika. Marek Król mówił o „czipowaniu migrantów jak psy”

Jeszcze nie ucichły echa antysemickiej wypowiedzi Jana Pietrzaka, a już mamy kolejny skandal w TV Republika. Tym razem związany jest z osobą Marka Króla, który niegdyś związany był z PZPR, a w ostatnich latach robił karierę na prawicy, wychwalając politykę PiS. Komentator „zabłysnął” przy tym samym temacie, co jego kolega – kiedy mówił o nielegalnych imigrantach.

Marek Król postuluje, by tatuować imigrantów

– Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada. Tańsze jest numery im na lewej ręce wytatuować i wtedy się łatwo ich znajdzie – mówił na antenie TV Republika, która po zmianie władz w mediach publicznych, stała się przystanią dla sporej części dawnych widzów TVP Info. Internauci szybko ocenili, że słowa Króla są jeszcze gorsze od tych wypowiedzianych przez Pietrzaka.

„Co należy zrobić z imigrantami? Marek Król w TV Republika stwierdził, że należy ich zaczipować jak psy, ale taniej będzie wytatuować. Markiem Królem, tak jak Pietrzakiem, który ostatnio chciał zamykać imigrantów w obozach koncentracyjnych, powinna się zająć prokuratura” – pisano m.in. na koncie młodzieżówki Lewicy.

Jakub Dymek zaprotestował po słowach Króla

Warto odnotować, że uczestniczący w tym samym programie publicysta Jakub Dymek od razu odciął się od wypowiedzi Marka Króla. Po wszystkim opublikował jeszcze wpis na platformie X (Twitter), gdzie ponownie podkreślił potrzebę powstrzymania się od podobnych wypowiedzi i analogii w przestrzeni publicznej. Jak przypomniał, są one nie na miejscu zwłaszcza w Polsce, ciężko doświadczonej zbrodniami nazistowskich Niemiec.

Co powiedział Jan Pietrzak?

Sylwestrowe słowa Jana Pietrzaka w TV Republika odbiły się głośnym echem. – Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział satyryk.

– Nielegalnie nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy, ich hasło witające przybyszów było nielegalne, było pozatraktatowe, było niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka, powinniśmy się na to uczulić w nadchodzącym roku. Wydaję się, że na głowę nam zaczynają bardzo wchodzić, a mnie to denerwuje – dodawał dalej Pietrzak.

