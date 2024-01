Zamieszanie wokół mandatów Kamińskiego i Wąsika. Jednoosobowa decyzja sędziego SN

Tzw. neosędzia Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, dziś jednoosobowo podjął decyzję o przekazaniu akt tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN – wynika z ustaleń Onetu. Akta sprawy miały trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN natychmiast po decyzji.

Kontrowersyjna decyzja sędziego Dalewskiego

Kontrowersje budzi fakt, że decyzja zapaść miało jednoosobowo oraz, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN składa się jedynie z tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych przez tzw. neoKRS, którego konstytucyjność jest podważana. Ponadto sama Izba została uznana przez unijny Trybunał Sprawiedliwości za „nie-sąd”.

– W mojej ocenie postanowienie wydane dziś przez sędziego sprawozdawcę Romualda Dalewskiego dotknięte jest nieważnością, gdyż zostało wydane w składzie jednoosobowym, jedynie przez sędziego sprawozdawcę – komentuje doniesienia w rozmowie z Onetem prof. Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego.

Jak dodaje prof. Prusinowski, do rozpoznania sprawy został wyznaczony skład 3-osobowy, więc postanowienie powinno zostać wydane przez cały jego zespół. – A jeśli nawet postanowienie to miałoby być wydane jednoosobowo, to przez przewodniczącego składu, czyli przez sędziego Roberta Stefanickiego – stwierdza.

