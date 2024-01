Zamieszanie wokół mandatów Kamińskiego i Wąsika. Jednoosobowa decyzja sędziego SN

Tzw. neosędzia Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, dziś jednoosobowo podjął decyzję o przekazaniu akt tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN – wynika z ustaleń Onetu. Akta sprawy miały trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN natychmiast po decyzji.

Kontrowersyjna decyzja sędziego Dalewskiego

Kontrowersje budzi fakt, że decyzja zapaść miało jednoosobowo oraz, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN składa się jedynie z tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych przez tzw. neoKRS, którego konstytucyjność jest podważana. Ponadto sama Izba została uznana przez unijny Trybunał Sprawiedliwości za „nie-sąd”.

– W mojej ocenie postanowienie wydane dziś przez sędziego sprawozdawcę Romualda Dalewskiego dotknięte jest nieważnością, gdyż zostało wydane w składzie jednoosobowym, jedynie przez sędziego sprawozdawcę – komentuje doniesienia w rozmowie z Onetem prof. Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego.

Jak dodaje prof. Prusinowski, do rozpoznania sprawy został wyznaczony skład 3-osobowy, więc postanowienie powinno zostać wydane przez cały jego zespół. – A jeśli nawet postanowienie to miałoby być wydane jednoosobowo, to przez przewodniczącego składu, czyli przez sędziego Roberta Stefanickiego – stwierdza.

Szymon Hołownia nie usunie Kamińskiego i Wąsika z Sejmu bez decyzji SN

Sprawa wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafiła do Sądu Najwyższego wśrodę, 3 stycznia, po tym, jak posłowie zdecydowali się na odwołanie od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

– Dzisiaj zostały przekazane do Sądu Najwyższego odwołania ze stosownym pismem przewodnim marszałka Sejmu, ze stosownymi załącznikami. Odwołania te zostały przekazane do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznej – opisywał sprawę Jacek Cichocki, szef kancelarii marszałka Sejmu.

Pierwotny termin rozpatrzenia sprawy przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń SN wyznaczono na 10 stycznia, którego to mija obowiązkowy termin siedmiu dni przypadających na rozstrzygnięcie odwołania. Szymon Hołownia zapowiedział, że do tego czasu nie usunie parlamentarzystów z sali sejmowej.

Prezydent nie planuje ponownego ułaskawienia posłów

Decyzja o wygaszeniu mandatów posłów została wydana 21 grudnia – dzień po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok 2 lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Postępowanie w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po tym, jak w czerwcu ub.r. Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie ich przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku nie wywołało skutków prawnych, ponieważ wówczas wyrok względem polityków był jeszcze nieprawomocny.

Kancelaria Prezydenta RP utrzymuje jednak, że wyrok SN jest błędny i zapewnia, że ułaskawienie cały czas obowiązuje. „Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jeśli zostaną osadzeni w zakładzie karnym będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną” – przekazała w środę Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii.

