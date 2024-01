Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika. Giertych składa zawiadomienie

Zastępczyni prokuratora prokuratora okręgowego w Warszawie Agnieszka Bortkiewicz wniosła o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych posłów Prawa i Sprawiedliwości – poinformował w czwartek Roman Giertych.

Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał, że złożone zostało zawiadomienie w związku z jej działaniami. „Co za czasy, że adwokat walczy z prokuratorami, aby osadzić skazanych!” – stwierdził w mediach społecznościowych polityk.

Prokuratura potwierdza wniosek o umorzenie postępowania

Doniesienia Romana Giertycha potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zgodnie z właściwością miejscową, wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z wnioskiem o umorzenie postępowania wykonawczego prowadzonego wobec wskazanych osób – przekazał prok. Banna.

Jak dodał, „prokuratura konsekwentnie tak przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak też Sądem Najwyższym, stoi na stanowisku, że akt łaski jest wyłączoną konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP, jest niewzruszony i nie podlega kontroli sądowej”.

– Stąd też wobec skutecznego zastosowania prawa łaski zasadnym jest umorzenie tego postępowania wykonawczego, a do tego casu wstrzymanie wykonania kary – dodał prok. Banna.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Wniosek prokuratury ma związek z decyzją Sąd Okręgowy w Warszawie, który 20 grudnia ub.r. wydał prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika w związku z tzw. aferą gruntową.

Postępowanie w sprawie posłów wznowione zostało w czerwcu ub.r. po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie ich przez prezydenta Andrzeja Dudę osiem lat wcześniej nie wywołało skutków prawnych, ponieważ wówczas wyrok względem polityków nie był jeszcze prawomocny.

Kancelaria RP zgadza się z prokuraturą

Podobnego zdania jak prokuratura jest Kancelaria Prezydenta RP, która również utrzymuje, że ułaskawienie cały czas obowiązuje. „Nie wiem skąd się bierze, ani z czego wynika rozpowszechnianie informacji o tym, że prezydent Andrzej Duda się ugnie, że drugi raz podpisze ułaskawienie Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu” – napisała w środę Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii.

„Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową, jest to zaprzeczanie własnym kompetencjom. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jeśli zostaną osadzeni w zakładzie karnym będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną” – dodała.

Czytaj też:

Zapadła decyzja ws. wygaszenia mandatu Macieja WąsikaCzytaj też:

Tusk do Kaczyńskiego: To się skończyło, Jarosławie, i to nigdy nie wróci