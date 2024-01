Tarocistka przestrzega Mentzena: Musi uważać. Chodzi o zagraniczne interesy

Przed Sławomirem Mentzenem pozytywny i pełen wyzwań rok. W jej opinii, polityk Konfederacji będzie chciał „skupić wokół siebie wiele osób wpływowych i ogrzewać się w świetle jupiterów”.

– Lato 2024 roku to czas prestiżu i uznania. Poczuje się, jakby wygrał los na loterii. To dla niego rok olśnienia, blichtru, szczycenia się tym, że zaszedł daleko – mówi w wywiadzie dla „Wprost” Anna Świerczewska, tarocistka i astropsycholożka.

Tarocistka doradza mu jednak, by lepiej przygotowywał się do wystąpień publicznych i z dużą ostrożnością podchodził do współpracy z obcokrajowcami.

– Będzie stawiał na kontakty zagraniczne i zarabianie pieniędzy. Pośpiech jest złym doradcą, więc musi racjonalnie podejmować decyzje – mówi.

Z kolei dla wicemarszałka Sejmu, Krzysztofa Bosaka z Konfederacji to – jak mówi Świerczewska – czas na wykorzystanie doświadczenia politycznego, forsowania swoich pomysłów, ale „bez ciśnienia”.

– Znalazł się w wygodnym położeniu i komfortowych warunkach politycznych. Spokój i wytrwała praca – to motto, które będzie mu towarzyszyło w najbliższych miesiącach – przewiduje.

– Będzie podejmować wiele inicjatyw, mając na uwadze dobro Polski. Jednak w niektórych sytuacjach może się okazać człowiekiem o podwójnej moralności – mówi tajemniczo Anna Świerczewska.